Центральная избирательная комиссия 20 января вынесла ряд предупреждений и разъяснений по жалобам «Клоопа» о нарушениях на избирательных участках на выборах и референдуме, которые прошли 10 января.

Так, по итогам заседания, члены ЦИК вынесли предупреждения трем территориальным избирательным комиссиям (ТИК), 10 УИК получили предупреждения и по 28 УИК проведут разъяснительные работы.

Председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова на заседании сказала, что жалобы от «Клоопа» помогут улучшить работу избирательного процесса.

«Я думаю это хороший результат рассмотрений рабочей группы [ЦИК] вашей жалобы. Независимо от того будут ли предупреждения или разъяснения, ваши жалобы будут предметом рассмотрения дальнейшей работы по улучшению процедуры избирательного процесса», — сказала Шайлдабекова.

Выборы президента и референдум по форме правления прошли в Кыргызстане 10 января. «Клооп» собрал 1 500 наблюдателей, которые следили за ходом избирательного процесса.

В итоге наблюдатели «Клоопа» выявили более 400 нарушений связанных с тайной голосования. На основе 1 500 сообщений от наблюдателей, юристы «Клоопа» оформили 22 жалобы в 40 территориальных избирательных комиссий по всему Кыргызстану с требованием отменить результаты голосования на тех 210 участках, откуда нам сообщили о грубых нарушениях закона «О выборах».

Итоги выборов президента и референдум ЦИК признала 20 января. В этот же день ЦИК признала Садыра Жапарова победителем на выборах президента, а на референдуме победила президентская форма правления. Инаугурация Жапарова пройдет в Бишкеке 28 января.