Члены Центризбиркома Гульнара Джурабаева и Адилет Сатыгулов заявили, что не признали итоги досрочных президентских выборов «из-за допущенных нарушений при организации и проведении выборов». По их мнению, большинство нарушений были допущены в пользу Садыра Жапарова.

Джурабаева отметила, что на итоговом заседании комиссии 20 января она проголосовала против признания итогов выборов.

«В целом соглашаюсь, что прошедшие выборы позволяют с достоверностью установить итоги волеизъявления избирателей, принявших участие в голосовании. Голоса подсчитаны достоверно. Все же считаем необходимым указать на имевшие в ходе организации и проведения выборов нарушения, которые повлияли на легитимность результатов досрочных президентских выборов», — сказала она.

Не имел права баллотироваться

Джурабаева отметила, что согласно закону досрочные выборы назначаются не позднее семи дней после отставки президента.

«Садыр Жапаров, готовившийся участвовать в них, пренебрег конституционным запретом — и.о. главы государства не вправе быть кандидатом. Этот запрет изначально направлен на недопустимость использования огромного админресурса, который дается для совмещения главы государства и главы правительства. Кроме того, Жапаров не представил документ о сложении полномочий. ЦИК должна была отказать ему в регистрации», — считает она.

Жапаров находился на посту премьер-министра и и.о. президента с 16 октября. Эти должности он занимал вплоть до окончания сроков выдвижения кандидатов в президенты — 14 ноября. Тогда пресс-служба президента в своем официальном сообщении указала, что Жапаров подал документы в ЦИК будучи и.о. президента.

Другие кандидаты в президенты не раз обращались в ЦИК, и даже в суд с требованием не регистрировать Садыра Жапарова из-за допущенных нарушений.

Непрозрачный избирательный фонд

Джурабаева считает, что также не была обеспечена прозрачность поступлений и расходований средств в избирательном фонде Садыра Жапарова.

«Вопросы о 15 млн сомов, внесенных самим Жапаровым в фонд, остались без ответа. Не было подтверждено документально или другим способом утверждение кандидата о том, что эти деньги его избирателей-пенсионеров. Как минимум эта часть финансовых операций проводилась не через банковский счет, что является нарушением требования законодательства. То есть не ясным остались, как эти средства собирались, кто был их сборщиком, оформлялись ли они бухгалтерскими документами. Из-за этого не было возможности проверить, нет ли граждан, не имеющих права вносить средства», — отметила она.

5 января представители другого кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева направили заявление в ГНС с просьбой предоставить данные по уплате налогов от кандидата Садыра Жапарова. По данным ЦИК, на счет Жапарова с 23 ноября по 1 декабря 2020 года поступило 15 млн сомов. Источником этих средств указаны «собственные средства кандидата».

На конец декабря у Жапарова на избирательном счету было почти 46 млн сомов, 15 из которых были обозначены как его «собственные средства». Сам он объяснял, что такая сумма у него набралась «от народа», пока он отбывал срок в колонии. Кроме этих 15 млн, остальные 30,9 млн поступили от двух коммерческих компаний и десяти граждан. В его спонсорах оказались ресторатор из Кара-Суу, чиновник при Жээнбекове и фигуранты уголовных дел.

Всего на выборы 17 кандидатов потратили свыше 122 миллионов сомов. Больше половины от общей суммы принадлежат Садыру Жапарову — в его избирательном фонде было свыше 67 млн сомов, которые он полностью израсходовал. Это больше, чем затраты всех остальных кандидатов вместе взятых.

Админресурс

Джурабаева подчеркнула, что условия проведения агитации также не были равными, в том числе из-за преимуществ финансового характера и использования админресурса.

«В соцсетях размещались видео и аудио материалы, в ЦИК поступали жалобы о том, что некоторые руководители в регионах в Токмоке, Кара-Суу, Караколе принуждали участвовать в агитационных мероприятий своих сотрудников. Данные материалы и жалобы направлялись в правоохранительные органы и не были расследованы должным образом, что также может расцениваться, как дополнительное преимущество от использования админресурса», — считает она.

Когда Жапаров был на двух должностях, то успел назначить нового Генпрокурора, главу МВД, а своего ближайшего соратника Камчыбека Ташиева — председателем ГКНБ. После того, как Жапаров сложил полномочия и.о. президента, пост главы государства занял другой соратник Жапарова Талант Мамытов.

* По данным ОФ «Общее дело» на 6 января, в предвыборный период были зафиксированы 53 нарушения. Это 31 случай применения админресурса, 15 случаев подкупа и 7 жалоб на давление, угрозы и шантаж. По данным фонда, больше всего нареканий о нарушениях поступили в адрес кандидата в президенты Садыра Жапарова.

Джурабаева считает, что скандальные теледебаты в эфире ОТРК не только свидетельствовали о базовых нарушениях принципов беспристрастности, но и могли повлиять на мнение избирателей в отношении некоторых кандидатов.

На телеканале ОТРК 6 января во время второго тура дебатов кандидатов в президенты, участники заявляли, что ведущие госканала задают «удобные и заранее прописанные» властью вопросы. В соцсетях ведущих дебатов в непрофессионализме, а само руководство канала обвинили в предвзятости.

Также этот эфир стал причиной прекращения сотрудничества Представительства Национального демократического института США в Кыргызстане (NDI) и ОТРК «из-за нарушений, которые повлияли на качество, беспристрастность и прозрачность дебатов».

* NDI в рамках проекта поддержки демократических процессов осуществляет поддержку теледебатов во время парламентских и президентских выборов.

«В связи с вышеизложенным считаем, что имевшее место отступление от требований Конституции и конституционного закона «О выборах президента и депутатов ЖК» не позволяют признать результаты досрочных президентских выборов состоявшимися», — считают члены ЦИК Джурабаева и Сатыгулов.

Победитель Жапаров

20 января ЦИК утвердила результаты досрочных выборов президента, прошедших 10 января. Так, согласно утвержденным результатам голосования, кандидат Садыр Жапаров набрал 79,2% голосов избирателей.

Руководитель пресс-службы Аппарата президента Нургазы Анаркулов ранее заявил «Клоопу», что уже 28 января пройдёт инаугурация Жапарова. По его словам, церемония вручения нагрудного знака и штандарта пройдет в Бишкеке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Досрочные выборы президента Кыргызстана стали последствием политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов 4 октября. Тогда на фоне беспорядков из колонии был освобожден политик Садыр Жапаров, отбывавший 10-летний срок за взятие заложников.

При поддержке сторонников, Жапаров за короткое время занял пост премьер-министра, а затем и и.о. президента. Занимая эти должности, он сделал ряд кадровых перестановок, назначив на ключевые должности своих соратников. Так на пост главы ГКНБ был назначен Камчыбек Ташиев — соратник и друг Жапарова. После того как Жапаров начал предвыборную кампанию, пост и.о. главы государства занял Талант Мамытов — еще один соратник Жапарова.

Кроме кадровых перестановок, Жапаров был одним из главных инициаторов референдумов по изменению Конституции и выбору формы правления.

Обе эти инициативы были сразу раскритикованы юристами и общественностью. Несмотря на это референдум по выбору формы правления в Кыргызстане прошел 10 января — в один день с выборами президента. По предварительным данным ЦИК, большинство избирателей проголосовали за президентскую форму.