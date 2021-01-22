Обновлено в 12:57

Бывшего начальника управления госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Айбека Токоева водворили в СИЗО ГКНБ.

Первомайский районный суд Бишкека сообщил, что принял решение арестовать Токоева до 18 марта.

Адвокатесса Айбека Токоева Назгуль Суйунбаева сообщила Kaktus.media, что обжалует его арест. По ее словам, она уже подала заявление в суд, которое будет рассмотрено в течение пяти дней.

Юристка отметила, что защита не согласна с арестом Токоева, так как против него не было показаний и нет доказательств его вины. Она добавила, что следователь и гособвинитель ссылались на оперативные данные, которые не могут служить поводом для вручения уведомления о подозрении.

«Его обвиняют в незаконном обогащении, но нет фактов. Самих лиц, на которых Токоев якобы оформил имущество, не допросили», – добавила Суйунбаева.

18 января Госкомитет нацбезопасности Айбека Токоева в рамках дела досудебного производства по статье «Незаконное обогащение».

ГКНБ сообщил, что, по предварительной информации, общая сумма активов и имущества задержанного составила более $4 млн. В спецслужбе сообщили, что его законный доход не совпадает со средствами, которые были потрачены на приобретение имущества.

Айбек Токоев в 2014 году работал заместителем начальника управления финполиции в Оше, затем в 2017 году он стал начальником Ошского управления финпола.

После беспорядков 5 октября 2020 года он был назначен главой управления внутренних расследований и безопасности финпола.

Ранее журналисты-расследователи Ыдырыс Исаков, Марат Уралиев и Болот Темиров выпустили расследование про богатство Токоева, после чего он был задержан по подозрению в «незаконном обогащении».

Всем по дому, всем по квартире

До назначения Токоева в финпол у членов его семьи почти не было никакого имущества. Но после его родственники стали регулярно покупать недвижимость. В 2020 году, после октябрьских событий, его родственники стали продавать и переоформлять на других людей богатства, которое они собирали с 2014 года.

Официальная заработная плата органа, в котором работает Токоев — порядка 25 тысяч сом, а его жена нигде не работает. На Токоева не зарегистрировано никакое имущество, зато на его супругу регистрировали квартиру и дом.

До 2014 года на имя ее отца был зарегистрирован только его собственный дом в Кара-Суу. После того как зять устроился в финпол, 27 апреля 2015 года мужчина за один день купил 2 квартиры с гаражом в подвале в многоквартирном доме Оша «Башня Оша», где, пожалуй, самые дорогие квартиры в городе.

В том же году дядя Токоева тоже за один день приобрел две квартиры. Одну из квартир он купил в многоэтажном доме на улице Исанова, а вторую — в «Башне Оша», вместе с гаражом. Супруга дяди Токоева открыла заправочные станции на дорогах Ош — Ноокат и Ош — Алай и сдала эти места предприятию «RedPetroleum». Кроме этого, рядом с заправкой на дороге Ош — Алай она открыла чайхану, бильярдную, столовую и магазин. А заправку на дороге Ош — Ноокат продала после октябрьской нестабильности.

На имя младшей сестры Айбека Токоева до 2016 года была зарегистрирована только одна квартира и одна заправка. После прихода брата на должность, она тоже приобрела квартиру в «Башне Оша». Позже она в селе Жаны-Талап купила три участка и большой торговый зал в центре Кара-Кулжи.

Токоев и выборы-2017

Согласно расследованию журналистов, Токоев сыграл значительную роль на президентских выборах 2017 год. Сотрудники финпола Оша ездили голосовать по форме №2 в село Жаны-Талап Кара-Кулжинского района — родном селе Токоева.

4 октября в селе Жаны-Талап насчитали 691 избирателя и 183 из них не были реальными жителями села.

После этих выборов Токоева повысили в должности.