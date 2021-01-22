В Бишкеке 22 января прошла пресс-конференция на которой замгендиректора ОАО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдыяров сообщил, что компания готова предоставить 20-25% скидку от текущего тарифа газа для ТЭЦ, если её работу переведут на голубое топливо. В компании уверяют, что теплоцентраль «спокойно может работать на газе».

«Правительство уже представило инициативу о предоставлении льгот на газ для ТЭЦ. Мы со своей стороны уже представили предварительные расчеты. В тоже самое время, если говорить о тарифе, мы не можем пойти ниже той минимальной цены, по которой мы сами закупаем газ. При этом мы готовы предоставить ТЭЦ скидку в размере 20-25% от текущего тарифа на газ», — заявил он.

Алдыяров пояснил, что обсуждаемые льготы, прежде всего для госкомпании «Электрические станции».

Он отметил, что пока неизвестно как это отразится на изменении тарифа для населения и добавил, что это станет предметом обсуждения и переговоров в дальнейшем.

По данным Алдыярова, полная себестоимость 1 кубометра газа равняется 20 сомам, действующий тариф для населения по газу равен 17,8 сома за 1 кубометр. А тарифный дефицит в 2,2 сома субсидируется «Газпромом».

Алдыяров также сообщил, что существуют два варианта перевода ТЭЦ на газ и отметил, что этот вопрос на ежедневной основе разрабатывается с правительством и с Нацэнергохолдингом.

«Первый — когда ТЭЦ будет работать на газе только в осенне-зимний период, а в весенне-летний — на угле, тогда потребление оценивается в 395-400 млн кубометров. При работе ТЭЦ на газе круглый год потребление может составить 515-520 млн кубометров», — сказал Алдыяров.

По его данным, в 1990-е годы ТЭЦ работала на газе и потребляла более 1 млрд кубометров в год.

Технические возможности есть

По словам замдиректора по ремонту и капитальному строительству «Газпром Кыргызстан» Мурата Сулайманова, технические возможности для перевода ТЭЦ на газ есть, так как «все агрегаты спокойно могут работать на газе».

«На ТЭЦ существуют газовые котлы. Техническое обследование и ревизию провели. Здесь будут задействованы газораспределительные станции «Бишкек-1» и «Бишкек-2». Мы технически готовы транспортировать газ на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Она спокойно может работать на газе», — сказал он.

И.о. премьер-министра Артём Новиков 9 января заявил, что на переоборудование ТЭЦ потребуется около 3,5 млрд сомов. Котлы менять не придется: они еще советские и рассчитаны и на работу на газе.

Он отмечал, что пока неизвестно сколько будет стоить газ для ТЭЦ.

«Если стоимость газа для ТЭЦ будет минимальной и не будет сильно превышать сегодняшние затраты на топливо в осенне-зимний период, то будем переводить. Но если тариф останется и при этом стоимость выработки вырастет, то где мы найдем деньги? Конечно, вопрос экологии очень важен, но с экономической составляющей мы тоже не можем не считаться», — сказал тогда чиновник.

Борьба со смогом

Проблема смога в столице поднимается активистами и горожанами уже не первый год. Каждую зиму смог в Бишкеке увеличивается из-за отопительного сезона — на столичной ТЭЦ, как и жилмассивах используют уголь для отопления.

При этом, власти Бишкека и правительство долгое время не принимали конкретных мер по улучшению экологической ситуации в городе. Ранее и.о. мэра столицы Балбак Тулобаев признался, что не может бороться со смогом, однако призвал граждан обращаться в правительство, чтобы уже оно приняло меры для выхода из ситуации.

И правительство 6 января все же утвердило план комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, Сокулукском, Аламудунском районах и Чуйской области.

План правительства рассчитан на 2021-2023 годы. В него входит 40 пунктов, которые должны выполнить в течение трех лет ряд государственных ведомств.

В частности, планируется проводить анализ заболеваемости населения из-за воздействия экологических факторов и приобрести автоматические станции мониторинга качества воздуха.

Также и.о. премьер-министра Артём Новиков стал одним из инициаторов проверки финполом работы ТЭЦ, чтобы найти причины выброса загрязняющих веществ в воздух столицы.

Позже Новиков заявил, что финпол только по четырем котлам выявил превышение выбросов и что дело не в фильтрах, которые по данным властей очищают выбросы твердых частиц на 97%, а в топливе.

«Сейчас основная доля — местный уголь, он по калорийности ниже, а по зольности, наоборот, почти в четыре раза выше. По каждому типу угля есть замечания», — отметил тогда Новиков.

На это отреагировали в госпредприятии «Кыргызкомур» и заявили о том, что каракечинский уголь, который используют на ТЭЦ, не влияет на смог в Бишкеке.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха — выхлопные газы машин. Воздух загрязняется и от частного сектора, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах.

Экологи утверждают, что на качество воздуха, кроме машин и жилмассивов, влияют выбросы от ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома.