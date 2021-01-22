Пресс-служба Генпрокуратуры заявила о том, что бывший глава ГКНБ и кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев подозревается в незаконном переоформлении государственных пастбищ в частную собственность. Досудебное производство начато по статье «Коррупция».

По версии следствия, незаконной трансформации в частную собственность подверглись 92 земельных участка. В этом же уголовном деле фигурируют и близкие родственники Сегизбаева.

В чем конкретно подозревают Сегизбаева?

По версии следствия, Сегизбаев сговорился с чиновниками Аламединской райадминистрации и Таш-Мойнокского айыл-окмоту и незаконно трансформировал пастбища под «общественные застройки» сроком на 49 лет.

Один из участков площадью в 2, 2 га расположен в селе Кой-Таш, и его подозреваемый по информации Генпрокуратуры, переоформил на близких родственников, чтобы «скрыть свои преступные деяния».

Кроме того, ему и его близким родственникам вменяют подделку доверенностей от тех кому выделили когда-то пастбищные земли. Владельцы участков либо уехали из Кыргызстана, либо умерли. В подделке документов и других нарушениях закона Сегизбаеву и его родственникам помогали ответственные работники Таш-Мойнокского айыл окмоту.

«…В целях придания законного вида своим преступным деяниям путем инициирования судебных исков в Аламединский районный суд и впоследствии по незаконным судебным решениям [подозреваемые Сегизбаев, его близкие родственники и работники айыл окмоту] оформили в частную собственность 92 земельных участка общей площадью 18,46 га», — говорят в Генпрокуратуре.

*По действующему Земельному кодексу республики пастбища не могут быть переданы в частную собственность или аренду. Исключение с 20 января 2021 года составляют случаи, когда районные администрации формируют инвестиционный лот, они могут включать туда и пастбищные, и иные земли.

Также Сегизбаева и его родственников подозревают в том, что за полученные незаконно земельные участки они не платили налогов. Сестру же бывшего кандидата в президенты, кроме этого, подозревают в том, что она застроила записанные на нее пастбищные земли, и там «без каких-либо разрешительных документов самовольно возведены различные капитальные объекты и обеспечена подача электричества».

Что говорит Сегизбаев?

Сам Абдиль Сегизбаев не знал, что в отношении него возбудили уголовное дело.

«Мне никто ничего не говорил. Я узнал об этом из средств массовой информации. Находясь на госслужбе, я никогда не занимался трансформацией земель. О том, что будет возбуждено уголовное дело на меня, мне было отчасти известно после участия в президентских выборах», — сказал он ИА «АКИпресс».

Конфликт Сегизбаева и Садыра Жапарова

Заявление Сегизбаева о том, что он предполагал такие действия властей после его участия в выборах, связано с его противостоянием с победившим в президентской гонке на досрочных выборах Садыром Жапаровым.

Во время дебатов 30 декабря 2020 года на канале ОТРК Сегизбаев заявил о том, что Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева и задал оппоненту несколько острых вопросов.

Бывший глава ГКНБ уже не в первый раз упоминал связь Жапарова и Бакиева. В ответ на это Жапаров во время своей встречи с избирателями в Таласе заявил, что у Сегизбаева «нет на него компромата», и это могут быть лишь «слухи».

Запись теледебатов с YouTube-канала ОТРК стала недоступна сразу после их завершения. Тогда штаб Сегизбаева заявил, что удаление эфира было связано с давлением на канал со стороны чиновников.

Этот вопрос рассматривала и рабочая группа ЦИК — она порекомендовала комиссии потребовать от ОТРК восстановить видеозапись и оштрафовать гендиректора канала. Представители ОТРК опровергли все сообщения о давлении на них и уже 4 января перезагрузили запись дебатов на свою официальную страницу.

Уже 5 января 2021 года представительница Сегизбаева Айжан Мусаева направила заявление в Налоговую службу с просьбой предоставить данные по уплате налогов от Жапарова. Причиной этому стали 15 млн сомов, поступивших в избирательный фонд кандидата из его «собственных средств». Однако пока информации о том, что уплата была произведена, не было обнародовано.

