Победивший на президентских выборах Садыр Жапаров решил сократить расходы и обойтись без излишеств на своей инаугурации. Об этом журналисту «Клоопа» сообщил глава пресс-службы аппарата президента Нургазы Анаркулов. Ранее на церемонию вступления Жапарова в должность президента планировалось потратить, как минимум, 10 млн сомов.

«Он решил провести инаугурацию скромно: не перекрывать дорогу и не тратить лишние средства. Он сказал, что такие вещи не нужны, когда народ так мучается. Исходя из этого, сейчас меняют сценарий [церемонии]», — рассказал Анаркулов.

Глава пресс-службы президента уточнил, что новую смету организаторы рассмотрят сегодня. По его словам, ее «существенно» сократят, потому что церемония будет, как можно более скромной, чтобы «отвечать требованиям народа».

Анаркулов добавил, что гости инаугурации должны предварительно сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса. Но организаторы сейчас думают над тем, чтобы предоставлять тесты на месте.

«Скорее всего, оргкомитет сам подготовит тесты, чтобы не мучать народ, потому что ПЦР-тест дорого стоит. Большинство гостей — 70-80% — простые люди, простые избиратели. У них такой возможности нет, поэтому мы решаем этот вопрос», — сказал Анаркулов.

Инаугурация победившего кандидата в президенты Садыра Жапарова пройдёт 28 января. Церемония вручения нагрудного знака и штандарта пройдет в Бишкеке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Изначально на нее было заложено 15 млн сомов, однако позже траты сократили до 10 млн сомов. В Бишкеке 21 января утром был перекрыт проспект Манаса, который соединяет госрезиденцию «Ала-Арча» и филармонию.

Вследствие этого в центре города образовались длинные пробки, что породило недовольство бишкекчан. Позже в Патрульной милиции пояснили, что так репетируют инаугурацию Жапарова.

В ведомстве добавили, что некоторые улицы будут перекрываться и в следующие дни и пообещали опубликовать график перекрытия дорог, чтобы горожане и гости Бишкека смогли спланировать свое передвижение.

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