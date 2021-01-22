Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев рассказал на брифинге 22 января о том, как ведомство планирует провести оптимизацию больниц и поликлиник. Минздрав хочет сократить административный штат медучреждений, но обещает сохранить всех медиков. Рассказываем, как видит оптимизацию ведомство.

Бейшеналиев сказал, что оптимизация больниц проходит в рамках пятилетней программы правительства «Здоровый человек — процветающая страна». Она будет заключаться в слиянии поликлиник с территориальными больницами и территориальных центров Госсанэпиднадзора.

«Опираясь на международный опыт и лучшие практики, реформа предоставления больничных услуг основывается на интересах пациента, потребности населения и тесно связана с усилением первичной медицинской и санитарной помощи и развитием услуг, таких как дневной стационар — отделение краткосрочного пребывания», — сказал глава минздрава.

Что сейчас?

По данным министра, сегодня в стране есть 356 организаций здравоохранения:

49 Центров семейной медицины,

17 групп семейных врачей,

135 стационаров — семь из них в областных больницах,

40 территориальных больниц,

29 центров общей врачебной практики,

50 организаций общественного здравоохранения.

Бейшеналиев сказал, что почти все территориальные больницы и поликлиники расположены рядом друг с другом и работают «недостаточно эффективно».

Например, по его данным, на одного специалиста поликлиники приходится в день по 11 посещений пациентов при норме в 20 посещений — врачи узких специальностей «используются недостаточно».

Также, по данным министра, в территориальных больницах и ЦСМ дублируется медоборудование и «не полно» используется лабораторное и диагностическое оборудование.

Кроме этого, в больницах не хватает вспомогательного персонала, когда в сельских медучреждениях его слишком много.

Что будет сделано?

Глава минздрава рассказал, что планирует сделать так, чтобы профилактические, диагностические, клинические и лечебные услуги оказывались в «одном дворе». В процессе объединения медучреждений будет сокращен административный штат больниц: бухгалтера, кассиры и водители.

Бейшеналиев пообещал, что все медики останутся при работе, так как их итак «не хватает».

«При потребности в 16 тысяч медиков есть только 13 тысяч. Из них многие работают на 1,5-2 ставки. Многие узкие специалисты стали главврачами или заместителями. В ходе оптимизации не будет сокращения ни одной медсестры или врача. Они будут работать и станут более востребованы», — сказал глава минздрава.

Под оптимизацию попадут 125 лечебных организаций территориального уровня — из них вновь создадут 43 центра общей врачебной практики.

Также 49 организаций общественного здравоохранения сократят до 23 межрайонных центров профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора.

Ожидаемые результаты

Министр здравоохранения ожидает увидеть первые результаты оптимизации уже через два-три месяца. После первого этапа объединения минздрав планирует сэкономить 200-300 млн сомов. Все сэкономленные средства Бейшеналиев хочет направить на улучшение условий в этих же больницах.

При этом планируется достичь следующих итогов:

Обеспечить преемственность амбулаторных и стационарных служб;

Улучшить доступность медучреждений и их услуг для населения;

Оптимизировать распределение кадровых, финансовых и материальных ресурсов;

Повысить доступность и качество диагностических услуг, как рентгенография;

Сократить затраты на закупку, эксплуатацию и техобслуживание медоборудования;

В приоритете нововведений будут первичные медучреждения: поликлиники, группы семейных врачей и ФАПы. В поликлиниках планируют открыть дневные стационары.

Далее будут сформированы межрайонные и областные больницы, где будут предоставлять квалифицированную специализированную помощь, за которой сейчас все пациенты едут в Ош или Бишкек.

По словам Бейшеналиева, в Чуйской области откроют два таких центра в городах Кара-Балта и Токмок. В них смогут лечиться жители ближайших населенных пунктов.

«Организованная система перенаправления обеспечит непрерывность оказания помощи и улучшит ведение случаев, особенно для пациентов, страдающими хроническими заболеваниями, как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца», — считает глава минздрава.

Зачем это нужно?

В интервью информагентству 24.kg Бейшеналиев рассказал, что решение об оптимизации кыргызских медучреждений он принимал «сам лично», основываясь на своем 37-летнем практическом опыте.

«Во время пандемии видел, как пациенты не могли попасть в больницы, центры семейной медицины, их везде “футболили”. В маленьком районном центре было пять главных врачей и никто не мог открыть дополнительные койко-места. Поэтому у меня созрел такой план, я взял ответственность на себя», — сказал министр.

По его мнению, эту реформу нужно провести быстрее, учитывая «прогнозируемую третью волну коронавируса», а после объединения больниц с поликлиниками один главврач сможет принимать решения об организации допмест.

Бейшеналиев привел в пример роженицу в территориальном роддоме, которая после выписки сама звонила семейным врачам и ставила в известность о прошедших родах — и даже при этом патронаж к ней приходил только через месяц или два.

Глава минздрава сказал, что после объединения карту роженицы сразу после выписки будут передавать в ЦСМ и патронаж будет приходить через один или два дня.

По словам министра, «98-99%» врачей и людей в сельской местности рады предстоящей реформе, а недовольны лишь те, кто «потерял свои кресла».

«Это те, кто не знает хорошо систему здравоохранения. Через шесть месяцев я докажу: первичка и профилактические мероприятия будут на высшем уровне. Население будет довольно. Даю гарантию», — заявил Бейшеналиев.

И.о. премьер-министра Артем Новиков 22 января раскритиковал работу минздрава и попросил Бейшеналиева поскорее приступить к реформе системы здравоохранения в стране.

«На сегодня мы видим, что применимые подходы оказались не самыми удачными. Поэтому весьма важно, чтобы вопросы оптимизации рассматривались в комплексе работы правительства», — сказал Новиков.

По мнению и.о. премьер-министра, при оптимизации надо учитывать цифровизацию, обеспечение «максимальной доступности» первичного звена здравоохранения и «полноценный» учет персонального страхования кыргызстанцев.

«Важно нормализовать моральный климат в системе здравоохранения, а также доводить объективную информацию до наших граждан, в том числе по проводимой работе в области регистрации и поставки вакцин от COVID-19», — подчеркнул Новиков.