Кандидатка в президенты Клара Сооронкулова сообщила, что подала в Административный суд Бишкека заявление на Центризбирком и просит признать незаконным постановление комиссии о результатах досрочных выборов президента.

По её словам, ЦИК не мог регистрировать Садыра Жапарова в качестве кандидата, так как он имеет непогашенную судимость и поэтому не обладает пассивным избирательным правом.

* Пассивное избирательное право — право граждан Кыргызстана избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

29 марта 2013 года Первомайский райсуд вынес обвинительный приговор в отношении Садыра Жапарова и назначил наказание — лишение свободы на полтора года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Но 17 июня 2013 года судебная коллегия Бишкекского городского суда приговор отменила и оправдала Жапарова.

Однако, 6 августа 2013 года коллегия Верховного суда отменила оправдательный приговор городского суда в отношении Жапарова, а обвинительный приговор Первомайского райсуда оставила в силе.

Несмотря на это, 16 октября 2020 года судебная коллегия Верховного суда по надзорной жалобе вынесла новое постановление по данному делу, полностью игнорируя тот факт, что Верховный суд семь лет назад принял окончательное решение.

«Следовательно, постановление Верховного суда от 16 октября 2020 года не может считаться имеющим юридическую силу, так как было принято произвольно с вопиющими нарушениями Конституции и законов, носит откровенно незаконный характер и не должно было приниматься во внимание государственными органами. Законную юридическую силу имеет акт Верховного суда, принятый 6 августа 2013 года, по которому Жапаров является судимым», — подчеркнула Сооронкулова в своём заявлении.

На это же нарушение указывал и адвокат Нурбек Токтакунов, проанализировав вердикт суда. По его словам, это постановление с юридической точки зрения противоречит полномочиям Верховного суда: он не может изменить или отменить свой собственный обвинительный приговор.

* Согласно закону, лицо, чья судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке не имеет права быть избранным на должность президента.

Сооронкулова отметила, что на ЦИК возложена обязанность проверять сведения на соответствие кандидата требованиям, предъявляемым законом.

«Однако, председатель и члены ЦИК зная о том, что Жапаров осужден по двум уголовным делам, отбывал наказание и был незаконно освобожден 6 октября 2020 года, отнеслись безответственно и халатно к проверке сведений о его судимости и наличии обвинительного приговора, и незаконно допустили его к участию в выборах в качестве кандидата», — заключила она.

Не имел право баллотироваться

Ранее два члена ЦИК Гульнара Джурабаева и Адилет Сатыгулов заявили, что не признали итоги досрочных президентских выборов «из-за допущенных нарушений при организации и проведении выборов». Они выразили особые мнения.

Они отметили, что ЦИК не должна была регистрировать кандидатом в президенты Садыра Жапарова, так как он занимал пост и.о. главы государства.

«Садыр Жапаров, готовившийся участвовать в них, пренебрег конституционным запретом — и.о. главы государства не вправе быть кандидатом. Этот запрет изначально направлен на недопустимость использования огромного админресурса. […] Кроме того, Жапаров не представил документ о сложении полномочий. ЦИК должна была отказать ему в регистрации», — считают они.

Кроме того, Джурабаева и Сатыгулова указали на непрозрачность поступлений и расходований средств в избирательном фонде Садыра Жапарова.

Уголовные дела Садыра Жапарова

У Садыра Жапарова были две судимости. По делу о насильственном захвате власти Жапарова и других фигурантов полностью оправдали. Дело о захвате заложника, по которому Жапарова тоже признавали виновным, отправили на новое досудебное расследование. После чего в ГСУ ГКНБ, где дело оказалось после Генпрокуратуры, решили закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Это и позволило Жапарову занять руководящие посты после того, как его освободили из колонии, и баллотироваться на пост главы государства. Адвокат Нурбек Токтакунов считает, что как минимум одно из решений, вынесенных судьями Верховного суда незаконное, поэтому Садыр Жапаров не имел права баллотироваться в президенты Кыргызстана.

Он назвал решение Верховного суда от 16 октября «наспех скомканный документ», который «сам себя разоблачает». И сказал, что «Верховный суд принял политическое решение, нарушив закон».

Итоги досрочных президентских выборов

20 января ЦИК утвердила результаты досрочных выборов президента, прошедших 10 января. Так, согласно утвержденным результатам голосования, кандидат Садыр Жапаров набрал 79,2% голосов избирателей.

И уже 28 января пройдёт инаугурация Жапарова. Церемония вручения нагрудного знака и штандарта пройдет в Бишкеке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

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