Председатель Конституционного совещания (КС) Бекбосун Борубашев сообщил «АКИпресс», что начато редактирование проекта новой Конституции. Он отметил, что пока неизвестно, когда закончится работа совещания.

«Конституционное совещание продолжает свою работу. Начинаем редактировать проект Конституции», — сказал он.



По его словам, сейчас идет перевод проекта Конституции на русский язык, рабочие группы ведут работу с лингвистами.

* Ранее сообщалось, что работа КС будет проходить в три этапа и первый этап работы совещания уже завершён. На первом этапе закончили работу секций, где члены совещания вносили свои предложения и корректировки.

На втором, тексты секций должны проанализировать юристы и лингвисты. Они рассмотрев предложенный текст должны привести его в норму юридического документа.

На третьем этапе документ будет вынесен на общее пленарное заседание, где путем голосования будут приняты соответствующие нормы и положения.

Борубашев отметил, что по завершению своей работы КС подготовит заключение.

«Если за заключение проголосует большинство членов Конституционного совещания, то оно будет направлено в Жогорку Кенеш. Дальнейшая судьба проекта Конституции будет решаться парламентом», — рассказал он.

По словам Борубашева, КС старается написать Конституцию социального характера.

На вопрос журналиста, какие изменения претерпела Конституция, председатель совещание ответил, что «окончательное решение еще не принято».

«Давайте говорить о новшествах пока не будем, так как окончательное решение не принято. Неэтично будет с моей стороны рассказывать об изменениях, пока нет заключения», — сказал он.

Ранее Борубашев, 23 декабря, говорил, что первый вариант нового проекта Конституции уже готов и его покажут депутатам Жогорку Кенеша в начале января.

По его словам, скелет проекта по сравнению с предложенной 17 ноября на обсуждение версией остался прежним: президентское правление и усиление полномочий президента, сокращение депутатов до 90 и исчезновение пропорциональной системы выборов в парламенте [при которой голоса распределялись по партиям в зависимости от того, сколько голосов подавали за списки кандидатов]. Но есть много перемен, в частности, изменились положения о правах человека и строение судебной власти.

«Но этот вариант мы еще будем дорабатывать. Потом отдадим его депутатам. Думаю, не раньше 5 января. Скажу, что он отличается от того проекта, который первоначально был представлен на сайте ЖК», — сказал он тогда ИА 24.kg.

Фото: Айдай Токоева

Неизвестно, что изменили

19 января Институт Медиа Полиси направил письмо на имя председателя КС Бекбосуна Борубашева. В нём юристы попросили, предоставить им проект Конституции для анализа и опубликовать его текст на сайте Жогорку Кенеша и в СМИ.

Юристы отметили, что сейчас кыргызстанцы не знают, какие положения проекта Конституции изменились. И непонятно, где с ним можно ознакомиться и изучить.

«Если этот проект Конституции вынесут на пленарное заседание для проведения референдума, то вносить изменения депутаты Жогорку Кенеша не имеют права», — подчеркнули юристы в своём письме.

В ответ на это Борубашев 20 января сообщил, что сейчас готов только черновик и нет необходимости его показывать.

«Сейчас в совещании идет бурное обсуждение новой Конституции, как только мы закончим, документ будет обнародован», — сказал он.​

Первый вариант проекта Конституции вызвал негативную реакцию в обществе — в нем можно было заметить посягательство на свободу слова и права человека, некоторые статьи опровергали одна другую, другие важные части действующей Конституции и вовсе отсутствовали. Президенту передавались максимум возможных полномочий. Сообщалось, что на проект Конституции повлиял, в том числе, Садыр Жапаров — на то время премьер и и.о. президента.

Конституционное совещание

Указ об образовании Конституционного совещания и.о. президента Талант Мамытов подписал 20 ноября. В орган вошли 89 человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.

Экс-спикер легендарного парламента Абдыганы Эркебаев отметил, что состав КС непрофессиональный, так как там крайне мало юристов-специалистов по конституционному праву. Также экс-депутат Феликс Кулов заявил, что Конституционное совещание заняло соглашательскую позицию.

26 ноября и.о. президента Мамытов включил в состав совещания еще десять новых лиц, среди которых экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов и Кантемир Мурзабеков, правозащитница Толекан Исмаилова и несколько «независимых экспертов» и общественных деятелей.

При этом, предложение вступить в ряды экспертов Конституционного совещания отклонили экспертка по конституционному праву Сания Токтогазиева и депутат Дастан Бекешев. Они считают, что совещание нелегитимно, а его члены не намерены учитывать их предложения и работают по готовому документу, занимаясь просто его редактированием.