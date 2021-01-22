Пресс-служба мэрии Бишкека 22 января сообщила, что муниципалитет обсудил вопрос поэтапного повышения тарифов за проезд на частных микроавтобусах с руководителями частных фирм-перевозчиков.

В мэрии отметили, что перевозчики потребовали поднять тарифы до 19-20 сомов.

Исполняющий обязанности мэра Балбак Тулобаев предложил повысить стоимость проезда на маршрутках до 15 сомов, на автобусах и троллейбусах – 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов.

Кроме того, будет создан совет по транспортной политике при мэрии для проведения реформы столичной транспортной системы.

И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев 19 января провел встречу с бастующими второй день водителями маршрутных такси. Тогда они требовали повышения тарифов на проезд до 15 сомов, так как цены на их услуги не менялись более семи лет.

Балбак Тулобаев заявил, что стоимость проезда повысится до 15 сомов, потому что водители «разложили все по полочкам» и доказали необходимость этого и.о. градоначальника.

«Они [водители] разложили по полочкам, насколько поднялась стоимость топлива, запчастей и так далее. Для пенсионеров и школьников планируется сохранить льготный тариф», — пояснил Тулобаев на встрече с журналистами после диалога с водителями маршрутных такси.

По его данным, весь процесс согласования повышения цен на проезд в маршрутках займет примерно три месяца.

Правда, при этом перевозчики не гарантируют, что условия в транспорте улучшатся — неизвестно будут ли места только сидячими, а салоны чистыми.

Забастовка водителей

Балбак Тулобаев и руководство Управления городского транспорта (УГТ) заявляли ранее, что рассмотрят вопрос отзыва лицензий у компаний-перевозчиков, вышедших на забастовку.

Теперь же Тулобаев заявил, что водителей, которые бастовали мирно, не накажут.

«Относительно тех, кто вчера не вышел на линию, это их гражданское право. Наказания не будет. Но те, кто ломали двери, стекла разбивали… Дал задание ГУВД Бишкека найти их и посадить по закону», — заключил он.

Но если водители маршрутных такси в среду, 20 января, не заработают в прежнем режиме, им быстро найдут замену.

«Если вы завтра не выйдете на линии, тогда я сделаю призыв и соберу все маршрутные машины города и буду возить горожан. Это не угроза. Мне придется как-то возить горожан. Я обращусь к военным, обращусь к частным фирмам», — пообещал Тулобаев.

Повышение цен на проезд в Бишкеке

Водители маршрутных такси требуют повышения цен на проезд уже третий год. В апреле 2018 года они уже бастовали из-за того, что, по их словам, работали себе в убыток. Тогда же они были недовольны законом, по которому перевозчиков могут оштрафовать из-за отсутствия страховки пассажиров.

Власти отсрочили введение страховки, а патрульная милиция согласилась не штрафовать водителей. Однако повышать тарифы за проезд тогда мэрия не стала.

Инфраструктура Бишкека не позволяет пустить троллейбусы во все необходимые районы города. Кроме того, власти не могут обеспечить необходимое количество троллейбусов и автобусов, для того, чтобы охватить весь пассажиропоток.

Именно поэтому маршрутное такси зачастую становится для жителей города транспортом, который используется чаще всего. При этом жители жилмассивов, которые расположились вокруг Бишкека, могут добраться в город и обратно только на маршрутных такси.

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