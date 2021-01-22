Около 50 сотрудников Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 21 января вышли на митинг. Они опровергли заявление Самары Каримовой о том, что она «работает с коллективом». Также они отметили, что все сотрудники против её назначения директором.

«Нам приходится заново выходить на акцию протеста из-за бесстыжих слов Самары: “Я работаю с преподавателями, ко мне заходили руководители отделов, работа ведется”. Если не верите спросите у всех, не только руководители, но и даже простые преподаватели её не слушаются. Самара сама пришла и сидит в обнимку со столом в кабинете», — сказала одна из участниц акции.

Одна из завотделов добавила, что на Каримову можно подать в суд за «распространение ложной информации» .

«Я ее не видела, она сразу проходит в свой кабинет. Разве так ведется работа? Тут работа должна вестись. Учебный процесс должен идти. Мы должны обучать учеников. Мы должны на нее в суд подать за распространение ложной информации. На протяжении 2-3 дней у нас срываются уроки. 100 процентов коллектива против ее прихода. Сюда нужен образованный и профессиональный руководитель. Самара нам не нужна», — сказала она.

Заместительница директора училища по учебной и воспитательной части Райкан Самидинова отметила, что на митинг вышли преподаватели, у которых в этот день нет уроков — остальные учителя работают с учениками.

«Она сидит с тех пор, как пришла ночью, взломала замок и проникла в кабинет. Все учителя требуют, чтобы она не приходила. Почему верхушка не слышит нашу проблему — мы поэтому собрались. Минкульт мог бы отменить приказ [о назначении] до окончания судебного процесса», — обратилась к Минкульту Самидинова.

Сотрудники заявили, что если Самара Каримова все же останется директором, то они будут вынуждены выйти на забастовку.

По их словам, из-за заявления Каримовой в милицию на них и на бывшего директора музучилища Нурлана Каримова оказывается «давление» со стороны сотрудников УВД города Ош.

Каримова требует финансовой проверки музучилища

Певица Самара Каримова рассказала «Клоопу», что работает уже три дня. Она верит, что «постепенно все встанет на свои места». Каримова добавила, что при строительстве нового здания учебного заведения имеются «финансовые нарушения».

«Вообще это общежитие, здесь не должны обучать. Но в 2018 году учебное заведение полностью сгорело и стало непригодным для обучения, в связи с этим представители тогдашней власти составили проект нового здания. По смете он составил, по-моему, 106 млн сомов. Но то ли деньги были выделены, а они не смогли получить, то ли Министерство финансов обратно вернула — как-то так. По информации коллектива, на тендер было выделено 4-5 миллионов. Однако они закрыли [крышу] листовым железом, я не увидела там работу за 4-5 млн. Тут есть очень большие финансовые нарушения», — заявила Каримова.

Певица считает, что учебное заведение должны проверить Счетная палата и «другие органы».

Бывший директор училища Нурлан Каримов рассказал «Клоопу», что тендер по строительству нового здания проводило Ошское областное управление капитального строительства. По его словам, учебное заведение не имеет отношения к строительству нового здания.

Руководитель управления Талант Эшбаев подтвердил, что на снос старого здания и рытье котлована было выделено 4 млн 900 тысяч сомов. Он заявил, что никаких «финансовых нарушений» там не было.

«Училище никакого отношения к строительству не имеет. Из-за пандемии не были выделены деньги на строительство здания. Как выделят, начнутся строительные работы», — сказал Эшбаев.

Поптыка Каримовой вернуть должность директора

Фото: Дастан Умотеггин

Первомайский районный суд удовлетворил иск певицы против Министерства культуры, информации и туризма 17 декабря 2020 года. Каримова просила отменить приказ министерства об освобождении ее от должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы изданного 1 ноября 2018 года.

На судебном заседании представитель минкульта поддержал иск Каримовой и признал, что ведомство уволило певицу незаконно и попросил восстановить ее на работе.

Министр Нуржигит Кадырбеков уже 14 января подписал приказ о возвращении Каримовой на должность директора с 15 января.

Однако сотрудники учебного заведения до сих отказываются признавать ее новой руководительницей. Кроме того они считают, что у Каримовой «недостаточно образования» для этой должности.

Бывшая судья Клара Сооронкулова считает решение суда по восстановлению Каримовой в должности не совсем законным. Сооронкулова ссылалась на норму в Трудовом кодексе, согласно которому певица должна была обратиться в суд в течение двух месяцев после увольнения — Каримова обратилась в суд спустя два года.

Минкульт 15 января подал апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд на решение Первомайского райсуда.

Вечером 18 января Самара Каримова прибыла в здание училища в сопровождении неизвестных людей и поменяла замок в кабинете директора. Сделала она это потому, что сотрудники учебного заведения отказывались передавать ей ключи. По словам Каримовой, ключи потерялись.

Кроме того Каримова написала заявление в милицию на коллектив музучилища из-за «неисполнения решения суда». В самом районном суде сообщили, что решение не вступило в законную силу.

19 января Каримова приняла от бывшего директора Нурлана Каримова необходимые документы. Однако, по словам юристов, Каримова не имеет права вступать в должность директора, так как решение суда первой инстанции не вступило в законную силу.