Певица Самара Каримова отказалась от должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке 22 января.

«Как я могу начать работу без благословения народа? Поэтому я измерила не семь, а семьдесят раз, посоветовалась с умными людьми и решила — я отказываюсь от должности директора учебного заведения. Я напишу об этом заявление и, даст Бог, передам в министерство», — написала она.

Саламатсыздарбы, Кыргыз элим, күйөрмандарым, сүйүктүү мекендештерим! Акыркы күндөрү мага жана менин атыма байланышкан... Опубликовано Samara Karimova Четверг, 21 января 2021 г.

Каримова считает, что два года назад ее «незаконно» сняли с этой должности и она смогла доказать это в суде. Однако судебное разбирательство между певицей и министерством культуры еще не окончено.

Попытка Каримовой вернуть должность директора

Первомайский районный суд удовлетворил иск певицы против Министерства культуры, информации и туризма 17 декабря 2020 года. Каримова просила отменить приказ министерства об освобождении ее от должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы изданного 1 ноября 2018 года.

На судебном заседании представитель минкульта поддержал иск Каримовой и признал, что ведомство уволило певицу незаконно и попросил восстановить ее на работе.

Министр Нуржигит Кадырбеков уже 14 января подписал приказ о возвращении Каримовой на должность директора с 15 января.

Однако сотрудники учебного заведения до сих отказываются признавать ее новой руководительницей. Кроме того они считают, что у Каримовой «недостаточно образования» для этой должности.

Бывшая судья Клара Сооронкулова считает незаконным решение суда по восстановлению Каримовой в должности. Сооронкулова ссылалась на норму в Трудовом кодексе, согласно которому певица должна была обратиться в суд в течение двух месяцев после увольнения — Каримова обратилась в суд спустя два года.

Минкульт 15 января подал апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд на решение Первомайского райсуда.

Вечером 18 января Самара Каримова прибыла в здание училища в сопровождении неизвестных людей и поменяла замок в кабинете директора. Сделала она это потому, что сотрудники учебного заведения отказывались передавать ей ключи.

Кроме того Каримова написала заявление в милицию на коллектив музучилища из-за «неисполнения решения суда». В самом районном суде сообщили, что решение ещё не вступило в законную силу.

19 января Каримова приняла от бывшего директора Нурлана Каримова необходимые документы. Однако, по словам юристов, Каримова не имеет права вступать в должность директора пока решение суда первой инстанции не вступило в законную силу.

Квалификационные требования

Несмотря на возражения коллектива музучилища, Каримова успела побыть в кресле директора несколько дней. В эти дни сотрудники успели провести несколько акций протеста. Трудовой коллектив учебного заведения был недоволен отсутствием у певицы высшего музыкального образования, а ее действия назвалм «захватом».

29 мая 2020 года и.о. премьер-министра Кубатбек Боронов утвердил «квалификационные требования для работников учреждений культуры, искусства, информации и кинематографии».

Согласно приложению №12 этого постановления, директор среднего профессионального учебного заведения системы минкульта должен иметь высшее образование по направлению «культура и искусство». Кроме того, стаж работы директора на педагогических или руководящих должностях должен быть не менее 5 лет.

В 2017 году Самара Каримова окончила факультет агроэкономики в Ошском аграрно-экономическом институте по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В этом же году она поступила на заочное обучение в Ошский государственный юридический институт и окончила его в 2020 году.

С 2019 года певица заочно получает образование в Джалал-Абадском техникуме искусства по специальности «Режиссура». Однако техникум не дает высшего образования.