Певица Самара Каримова отказалась от должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке 22 января.
«Как я могу начать работу без благословения народа? Поэтому я измерила не семь, а семьдесят раз, посоветовалась с умными людьми и решила — я отказываюсь от должности директора учебного заведения. Я напишу об этом заявление и, даст Бог, передам в министерство», — написала она.
Каримова считает, что два года назад ее «незаконно» сняли с этой должности и она смогла доказать это в суде. Однако судебное разбирательство между певицей и министерством культуры еще не окончено.
Попытка Каримовой вернуть должность директора
Первомайский районный суд удовлетворил иск певицы против Министерства культуры, информации и туризма 17 декабря 2020 года. Каримова просила отменить приказ министерства об освобождении ее от должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы изданного 1 ноября 2018 года.
На судебном заседании представитель минкульта поддержал иск Каримовой и признал, что ведомство уволило певицу незаконно и попросил восстановить ее на работе.
Министр Нуржигит Кадырбеков уже 14 января подписал приказ о возвращении Каримовой на должность директора с 15 января.
Однако сотрудники учебного заведения до сих отказываются признавать ее новой руководительницей. Кроме того они считают, что у Каримовой «недостаточно образования» для этой должности.
Бывшая судья Клара Сооронкулова считает незаконным решение суда по восстановлению Каримовой в должности. Сооронкулова ссылалась на норму в Трудовом кодексе, согласно которому певица должна была обратиться в суд в течение двух месяцев после увольнения — Каримова обратилась в суд спустя два года.
Минкульт 15 января подал апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд на решение Первомайского райсуда.
Вечером 18 января Самара Каримова прибыла в здание училища в сопровождении неизвестных людей и поменяла замок в кабинете директора. Сделала она это потому, что сотрудники учебного заведения отказывались передавать ей ключи.
Кроме того Каримова написала заявление в милицию на коллектив музучилища из-за «неисполнения решения суда». В самом районном суде сообщили, что решение ещё не вступило в законную силу.
19 января Каримова приняла от бывшего директора Нурлана Каримова необходимые документы. Однако, по словам юристов, Каримова не имеет права вступать в должность директора пока решение суда первой инстанции не вступило в законную силу.
Квалификационные требования
Несмотря на возражения коллектива музучилища, Каримова успела побыть в кресле директора несколько дней. В эти дни сотрудники успели провести несколько акций протеста. Трудовой коллектив учебного заведения был недоволен отсутствием у певицы высшего музыкального образования, а ее действия назвалм «захватом».
29 мая 2020 года и.о. премьер-министра Кубатбек Боронов утвердил «квалификационные требования для работников учреждений культуры, искусства, информации и кинематографии».
Согласно приложению №12 этого постановления, директор среднего профессионального учебного заведения системы минкульта должен иметь высшее образование по направлению «культура и искусство». Кроме того, стаж работы директора на педагогических или руководящих должностях должен быть не менее 5 лет.
В 2017 году Самара Каримова окончила факультет агроэкономики в Ошском аграрно-экономическом институте по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В этом же году она поступила на заочное обучение в Ошский государственный юридический институт и окончила его в 2020 году.
С 2019 года певица заочно получает образование в Джалал-Абадском техникуме искусства по специальности «Режиссура». Однако техникум не дает высшего образования.