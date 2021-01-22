Привет. Меня зовут Камиль Рузиев. Я правозащитник из города Каракол Ыссык-Кульской области. Я занимаюсь правозащитной деятельностью уже около двадцати лет и знаю, что каждый день в разных уголках страны кто-то подвергаются пыткам за закрытыми дверьми без огласки общественности.

За годы своей работы я помогал не только жертвам пыток со стороны правоохранителей, но и тем кто подвергся домашнему или любому другому насилию, которое государство не признает. Юридическую помощь от меня получили более ста человек — вместе мы писали заявления и иски инстанция за инстанцией, чтобы добиться справедливости.

Но 29 мая 2019 года я сам стал жертвой силовиков и помощь потребовалась мне самому. Это был обычный будний рабочий день в Караколе, я бегал по работе и в местном суде подавал иск по очередному делу.

Когда я выходил из здания суда ко мне неожиданно подошли сотрудники ГКНБ и потребовали мой паспорт, который я только что оставил судье. Я решил показать им копию паспорта, которую ношу с собой, но они не приняли его. Тогда я сказал, что могу забрать и показать им оригинал паспорта, который находился в нескольких шагах от меня — мне снова отказали.

К слову, в Караколе из-за моей правозащитной деятельности многие меня знают, особенно правоохранители. Но эти силовики решили увезти меня и посадить в изолятор до определения моей личности, хотя я мог принести паспорт за несколько минут.

В это время сотрудники ГКНБ разослали журналистам информацию о том, что я подозреваюсь по двум статьям — «мошенничестве» и «подделке документов», о чем я сам не догадывался и наивно ждал, когда мою личность наконец-то установят.