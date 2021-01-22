Что случилось?

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в одном из своих интервью «Биринчи радио» заявил, что Кыргызстан может отказаться от бесплатных доз вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech.

Тогда он объяснил отказ тем, что у Кыргызстана нет специального оборудования для хранения вакцин Pfizer и BioNTech, а в бюджете нет денег на их покупку. Сама вакцина должна хранится в условиях при -70⁰.

Бейшеналиев добавил, что в случае с российской вакциной «Спутник V» дела обстоят лучше, так как ее нужно хранить при температуре от -2⁰ до -18⁰ и такое оборудование в стране есть.

Однако позже Бейшеналиев опроверг свои же слова из интервью «Биринчи радио». Министр заявил, что минздрав не отказывался от самой вакцины и даже запросил $2 млн у минфина на покупку холодильников.

«Если деньги дадут, то мы купим», — заявил Бейшеналиев в интервью Kaktus.Media.

Оборудование предоставит USAID? Спойлер — нет.

Затем уже 21 января Бейшеналиев заявил, что минздрав получит холодильник для хранения вакцин от Агентства США по международному развитию USAID.

«Мы посчитали им, сколько нужно холодильников и шприцов 0,3 мл. Они выдадут нам бесплатно для 1,2 млн доз. Мы переговорили с ними. К июню эти холодильники прибудут», — сказал он на заседании парламента.

Министр ошибся?

Позже слова министра о поставке оборудования от USAID опровергла вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. Она заявила, что Бейшеналиев сделал «необдуманное высказывание».

«Как выяснилось, USAID не предлагали свои услуги по холодильникам. Министр здравоохранения ошибся», — написала она в своем твиттере.

Пресс-служба минздрава будет извиняться за необдуманные высказывания министра здравоохранения в парламенте. Как выяснилось, USAID не предлагали свои услуги по холодильникам. Министр здравоохранения ошибся. — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) January 22, 2021

В представительстве USAID в Кыргызстане журналисту «Клоопа» сообщили, что США уже оказало стране помощь в профилактике COVID-19 на более $5 млн и продолжат помогать в будущем.

При этом, в ответе USAID ничего не говорится о предоставлении оборудования Кыргызстану или же о том, что министр здравоохранения ошибся.

«Мы продолжим сотрудничество с правительством Кыргызстана для поддержки отважных врачей и медсестер, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. Мы также продолжим работу с Министерством здравоохранения, чтобы помочь свести к минимуму воздействие коронавируса на население страны», — сообщили в USAID.

Холодильники предоставит UNICEF? Спойлер — нет.

На брифинге 22 января глава минздрава заявил, что «вопрос обеспечения холодовой цепью, холодильниками для хранения вакцин, и транспортировкой будет прорабатываться с международной организацией UNICEF».

Он добавил, что вакцинация населения пройдет в три этапа, на первый и второй этапы Кыргызстану потребуется 226 млн сомов. Эта сумма позволит привить более 370 тыс человек.

Сначала вакцинацию пройдут медики, учителя и социально уязвимые слои населения.

«На втором этапе вакцинации программа COVAX предлагает на выбор 9 вакцин-кандидатов. Кыргызстан должен выбрать одну вакцину, подходящую по эффективности и холодовым требованиям», — рассказал министр.

В пресс-службе Министерства здравоохранения принесли извинения за допущенную неточность в упоминании USAID.

Однако и в этот раз оказалось, что Бейшеналиев поделился неточной информацией. Представительница UNICEF в Кыргызстане Кристин Жольм сообщила, что вакцина Pfizer BioNTech требует сверххолодовой цепи, а в настоящее время нет планов по закупке такого оборудования.

По ее информации, организация вместе с минздравом «работает над инструментом определения размера цепи поставок и рабочим планом по формированию спроса, чтобы гарантировать, что страна готова получать и распространять вакцины против COVID-19».

Кроме этого, Жоль рассказала, что UNICEF уже предоставил Кыргызстану 973 холодильника для оптимизации холодовой цепи в пункты вакцинации по всей стране. А после завершения оценки дополнительное оборудование будет закуплено за счет средств Глобального альянса по вакцинации и иммунизации (ГАВИ) через UNICEF.