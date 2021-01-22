Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента, у которых подтвердили коронавирус. Смерти зафиксировали в Иссык-Кульской и Чуйской областях.
По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 396 человека с COVID-19.Но ранее вице-премьер Эльвира Сурабалдиева рассказала, что реальные данные о смертности намного выше.
Штаб сообщил, что за сутки вирус выявили у 118 человек. Больше всего новых случаев заражения в Бишкеке, а в Баткенской области ни одного случая не зафиксировано.
- Бишкек — 47;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 23;
- Ошская область — 10;
- Таласская область — 4;
- Нарынская область — 10;
- Иссык-Кульская область — 14;
- Джалал-Абадская область — 8;
- Баткенская область — 0.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 83 703 случая заражения коронавирусом.
За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 155 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 79 664 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Республиканский штаб также отметил, что на 22 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 697 пациентов. Кроме этого, еще 1 017 пациентов лечатся амбулаторно.
В крайне тяжелом состоянии 33 кыргызстанца, еще 219 человек в тяжелом состоянии.
Среди медработников два новых случая заражения COVID-19. Оба зарегистрированы в Бишкеке. За сутки с выздоровлением из стационара выписан один медик, а из домашней самоизоляции два медработника.
Всего COVID-19 подтвердился у 4 163 медиков, из которых всего выздоровели 4 070 медработников.