Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента, у которых подтвердили коронавирус. Смерти зафиксировали в Иссык-Кульской и Чуйской областях.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 396 человека с COVID-19.Но ранее вице-премьер Эльвира Сурабалдиева рассказала, что реальные данные о смертности намного выше.

Штаб сообщил, что за сутки вирус выявили у 118 человек. Больше всего новых случаев заражения в Бишкеке, а в Баткенской области ни одного случая не зафиксировано.

Бишкек — 47;

Ош — 2;

Чуйская область — 23;

Ошская область — 10;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 10;

Иссык-Кульская область — 14;

Джалал-Абадская область — 8;

Баткенская область — 0.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 83 703 случая заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 155 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 79 664 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 22 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 697 пациентов. Кроме этого, еще 1 017 пациентов лечатся амбулаторно.

В крайне тяжелом состоянии 33 кыргызстанца, еще 219 человек в тяжелом состоянии.

Среди медработников два новых случая заражения COVID-19. Оба зарегистрированы в Бишкеке. За сутки с выздоровлением из стационара выписан один медик, а из домашней самоизоляции два медработника.

Всего COVID-19 подтвердился у 4 163 медиков, из которых всего выздоровели 4 070 медработников.