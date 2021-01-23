Пресс-служба ГКНБ сообщила, что 22 января сотрудники Госкомитета нацбезопасности совместно с МВД задержали в Иссык-Кульской области члена организованной преступной группировки по кличке «Ботош».

«Ботош».

По данным спецслужб, задержанный состоит в ОПГ К.Асанбека и подозревался в совершении ряда преступлений в Иссык-Кульской области.

Кроме этого, по словам силовиков, областной суд изменил его меру пресечения в сентябре 2020 года, освободив «Ботоша» из-под стражи под домашний арест, но он нарушил его.

Также в пресс-службе добавили, что в ГКНБ продолжаются мероприятия по нейтрализации ОПГ.