Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил Sputnik.kg о том, что Кыргызстан попросил у России 500 тысяч доз вакцины против коронавируса «Спутник V».

По его словам, и.о. президента Талант Мамытов отправил соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.

«Подтверждения от России пока нет. Мы написали письмо. Это была просьба министра здравоохранения России, чтобы решить вопрос на высоком уровне. Когда я был с визитом в Москве, просил решить этот вопрос», — сказал Бейшеналиев.

Министр добавил, что 500 тысяч доз хватит, чтобы вакцинировать 250 тысяч человек — вакцинация проходит в два этапа.

Министр и вакцина

Ранее Алымкадыр Бейшеналиев заявлял, что Кыргызстан может отказаться от бесплатных доз вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech, так как в стране нет необходимых холодильников для их хранения.

Но затем он опроверг свои слова, заявив, что минздрав не отказывался от вакцин.

Затем уже 21 января Бейшеналиев заявил, что минздрав получит холодильник для хранения вакцин от Агентства США по международному развитию USAID. Но и эта информация оказалась неправдивой.

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева заявила, что пресс-служба минздрава будет извиняться за необдуманные высказывания министра.

На брифинге 22 января глава минздрава заявил, что «вопрос обеспечения холодовой цепью, холодильниками для хранения вакцин, и транспортировкой будет прорабатываться с международной организацией UNICEF».

Однако, в UNICEF заявили, что в настоящее время нет планов по закупке такого оборудования.