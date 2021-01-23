В социальных сетях распространилось видео нападения на продавщиц Ошского рынка на западе Бишкека. Женщины стояли у уличных прилавков, когда мужчина подошел, скинул продукцию на пол и позвал милицию.

«Эмне турасынар, милиция, албайсынарбы», — закричал мужчина правоохранителям (Чего стоите, милиция, убирайте лотки).

По информации 24.kg это произошло 18 января, когда сотрудники мэрии проводили рейд против стихийной торговли.

Мужчины забрали у продавщицы ее прилавок — она пыталась за него бороться, а после бросила в сторону рейда свою продукцию. Она попала в спину первому мужчине, что и скинул ее продукцию на пол. Из-за потасовки милиция стала ее скручивать.

За нее пытались заступиться другие продавщицы — «рейд» и милиция отталкивали их.

Милиция утверждает, что правоохранители «обеспечивали правопорядок и безопасность во время проведения рейда», и что на грубость с их стороны никто не жаловался.

В тот же день, 18 января, на рынке побывал и и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев. Он говорил, что рынок сделают муниципальным, под крышей, а также сказал — «не станем выгонять продавцов торговать в других местах».