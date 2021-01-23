ЛГБТ организация Лабрис провела мониторинг материалов и публикаций в СМИ и соцсетях на наличие упоминания ЛГБТ. Организация задокументировала всего 381 материал, в которых упоминались ЛГБТ, из них 258 содержали нетерпимость, призывы к ненависти и расправе. «Клооп» приводит краткий пересказ этого исследования.

Мониторинг показал, что основной причиной использования темы ЛГБТ является политическая ситуация в стране. По данным организации, наибольшая активность наблюдалась во время мероприятий, связанных с 8 марта, инициации законопроекта о НКО, выборов в парламент, а также во время митингов и смены власти.

Критика марша за права женщин

«В этом году о марше солидарности начали писать и говорить еще до его начала, пытаясь воспрепятствовать его проведению. Некоторые СМИ и пользователи соцсетей ассоциировали его с гей-парадом и призывали к предотвращению проведения марша.

После всего, что произошло на марше, мировые СМИ опубликовали информацию о нападении неизвестных на марш и задержании правоохранительными органами организаторок и участниц марша.

А некоторые местные СМИ продолжали писать о марше как о гей-параде, публиковать гомофобные высказывания отдельных депутатов, что подняло волну недовольства общественности по отношению к ЛГБТ людям»,— отметили в Лабрис.

Продвижение законопроектов, ограничивающих права

Также авторы исследования заявили, что во время рассмотрения законопроекта об НКО, одним из критериев принятия этого законопроекта стало противостояние ЛГБТ.

По их словам, некоторые депутаты давали интервью СМИ и сказали, что сам законопроект не читали, но подписали его, чтобы запретить гей парады.

*Некоторые депутаты, подписавшиеся под законопроектом, который может ограничить и усложнить деятельность неправительственных организаций, действительно признавались, что не читали его. Им говорили, что это «закон против ЛГБТ, чтобы они на парады не выходили», добиваясь подписи и поддержки спорной инициативы благодаря гомофобии.

Продвигала с помощью гомофобии свой закон о фейках, который на самом деле помог бы бороться с независимыми медиа, и депутатка Гюльшат Асылбаева — в качестве аргумента упоминала «голубых и розовых», что вообще не касалось ее законопроекта.

Гомофобия на выборах

«Невероятная активность» была выявлена перед парламентскими выборами — многие партии и определенных кандидатов причисляли к ЛГБТ.

Авторы отметили, что в период выборов некоторые СМИ публиковали материалы, в которых определяли партии как приверженцев Запада и защитников ЛГБТ, пытаясь тем самым дискредитировать их в предвыборной гонке.

Тогда ЛГБТ платформам Кыргызстана пришлось сделать официальное заявление, о том что ЛГБТ сообщество не поддерживает ни одну из партий.

«В основном травле и буллингу в СМИ и соцсетях подвергалась партия “Реформа”», — отметили в Лабрис.

Кроме того, в организации отметили, что опубликованное во время предвыборной гонки секс-видео подвергло опасности жизни людей, так как там прозвучали их имена, места работы и учебы.

По данным Лабрис, после октябрьских событий к ЛГБТ стали причислять политические движения, которые пытались вернуть все в правовое русло, а также отдельных пользователей соцсетей и СМИ. Даже марш против изменения Конституции называли гей парадом.

*Ради того, чтобы убедить людей не голосовать за партию «Реформа», десятки фейковых аккаунтов растиражировали в соцсетях видео, где рассказывалось о двух ЛГБТ-персонах. Фейки подвергли их аутингу — то есть насильно озвучили их ориентацию, раскрыли их имена и личности. Упомянутые кыргызстанцы вообще не были связаны с политической партией, но надеясь на гомофобную реакцию кыргызские политтехнологи использовали их жизни ради продвижения чьих-то политических интересов.

Фейки и политтехнологи отдельных партий регулярно использовали ЛГБТ, бравируя на гомофобной реакции кыргызстанцев для продвижения интересов политиков. Например, создавались коллажи, где на фигуру полуголого накаченного участника заграничного прайда прифотошопливалась голова кыргызского политического активиста.

А еще до выборов травле подверглись участники митинга против коррупции, где требовали ареста экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. Многочисленные фейки, представляющие интересы политического клана Матраимовых, а также отдельные кыргызоязычные журналисты, вроде редакторки «Назар ньюс» Гулжан Шерипбаевой, растиражировали фотографии участников митинга и пытались вызвать гомофобную реакцию.

Кроме этого, по данным организации, в 2020 году в соцсетях и мессенджерах создавались группы, в которых публиковались фотографии и контакты ЛГБТ людей с целью сталкинга и травли. Также появлялись объявления для привлечения представителей ЛГБТ для дальнейшего преследования, расправы и шантажа.

Мониторинг показал, что темы, связанные с ЛГБТ, используются как инструмент в продвижении определенных политических направлений.

«Этот год показал, что мы можем не интересоваться политикой, но политика интересуется нами», — заявили в Лабрис.

Они также отметили, что проект новой Конституции, в которой «не соответствие моральным ценностям и кыргызской культуре запрещается» на государственном уровне может быть опасен для ЛГБТ сообщества.