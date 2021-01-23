В разных городах России проходят акции протеста в поддержку задержанного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального. В Кыргызстане в поддержку политика также прошел одиночный пикет — у посольства России в Бишкеке.

«Нравится мне Навальный. Считаю, что правильные слова говорит, правильные дела делает. А Кыргызстан должен быть независимым от России […] Сегодня по всей России проходят акции за освобождение Навального», — сказал участник пикета. По его словам, милиция забрала у него один из плакатов.

На плакатах были надписи Свободу Навальному!» и «Мир — хижинам, война — дворцам».

Митинги за Навального

Долгое время после отравления ядом типа «Новичок» политик находился на лечении в Германии. Он вернулся 17 января и был задержан прямо в аэропорту «Шереметьево», куда посадили самолет с ним (рейс должен был приземлиться во «Внуково», где до этого задержали сторонников политика).

После задержания политика его Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о невероятно дорогом и огромном дворце, предположительно принадлежащему российскому лидеру Владимиру Путину.

23 января в разных городах России начались акции в поддержку Навального, людей задерживает полиция. Студентам за участие в мирных акциях угрожают отчислением.