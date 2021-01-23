Пресс-служба аппарата президента сообщила, что Организационный комитет по подготовке и проведению инаугурации на заседании 22 января внес ряд изменений и дополнений в программу инаугурации Садыра Жапарова.

Какие именно изменения внес комитет аппарат президента не уточнил. Однако в пресс-службе подчеркнули, что перед главами задействованных госорганов поставлена задача — обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм в целях профилактики распространения коронавируса.

Победивший на президентских выборах Садыр Жапаров решил сократить расходы и обойтись без излишеств на своей инаугурации. Ранее на церемонию планировалось потратить 10 млн сомов, но смету должны были сократить на заседании комитета. Об этом 22 января рассказал глава пресс-службы аппарата президента Нургазы Анаркулов.

Инаугурация победившего кандидата в президенты Садыра Жапарова назначена на 28 января. Церемония вручения нагрудного знака и штандарта пройдет в Бишкеке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

В Бишкеке 21 января утром был перекрыт проспект Манаса, который соединяет госрезиденцию «Ала-Арча» и филармонию.

Вследствие этого в центре города образовались длинные пробки, что породило недовольство бишкекчан. Позже в Патрульной милиции пояснили, что так репетируют инаугурацию Жапарова.

В ведомстве добавили, что некоторые улицы будут перекрываться и в следующие дни и пообещали опубликовать график перекрытия дорог, чтобы горожане и гости Бишкека смогли спланировать свое передвижение.