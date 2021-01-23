Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил, что в парламенте готовится законопроект об отмене общественного обсуждения нового проекта Конституции. Возможно, кыргызстанцы теперь не смогут ознакомиться с Основным законом до его принятия.

«Прочитал законопроект об отмене общественного обсуждения проекта Конституции. Ну это уже совсем. Этим законопроектом посылают всех граждан на 3 буквы», — написал депутат в Твиттере.

Бекешев также заявил, что из-за того, что народ выбрал президентскую форму правления нельзя лишать граждан права обсуждать другие части Конституции.

«А может у граждан есть мысли по предложениям в сфере образования, здравоохранения, культуры и так далее», — предположил депутат.

На сайте парламента в календарном плане обсуждения законопроектов мы пока не увидели такой инициативы. В расписании на следующее заседание — 27 января 2021 года — такого законопроекта нет.

В пресс-службе Жогорку Кенеша ответили, что подобного законопректа в пресс-службу не поступало.

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Проект новой Конституции

Ранее, 22 января, председатель Конституционного совещания сообщил, что они начали редактировать проект нового Основного закона. Однако он отказался рассказать о внесенных изменениях.

«Давайте говорить о новшествах пока не будем, так как окончательное решение не принято. Неэтично будет с моей стороны рассказывать об изменениях, пока нет заключения», — сказал он.

19 января Институт Медиа Полиси направил письмо на имя председателя КС Бекбосуна Борубашева. В нём юристы попросили, предоставить им проект Конституции для анализа и опубликовать его текст на сайте Жогорку Кенеша и в СМИ.

Юристы отметили, что сейчас кыргызстанцы не знают, какие положения проекта Конституции изменились. И непонятно, где с ним можно ознакомиться и изучить.

«Если этот проект Конституции вынесут на пленарное заседание для проведения референдума, то вносить изменения депутаты Жогорку Кенеша не имеют права», — подчеркнули юристы в своём письме.

В ответ на это Борубашев 20 января сообщил, что сейчас готов только черновик и нет необходимости его показывать.

«Сейчас в совещании идет бурное обсуждение новой Конституции, как только мы закончим, документ будет обнародован», — сказал он.​

Первый вариант проекта Конституции вызвал негативную реакцию в обществе — в нем можно было заметить посягательство на свободу слова и права человека, некоторые статьи опровергали одна другую, другие важные части действующей Конституции и вовсе отсутствовали. Президенту передавались максимум возможных полномочий. Сообщалось, что на проект Конституции повлиял, в том числе, Садыр Жапаров — на то время премьер и и.о. президента.