И.о. премьера Артем Новиков на совещании по исполнению бюджета сообщил о создании резервного фонда, в который будут поступать все неучтенные доходы в утвержденном проекте бюджета.

Средства фонда направят на непредвиденные ситуации, погашение соцобязательств или на развитие экономики. Фонд будет создан по линии минфина.

По словам Новикова, тяжелый 2020 год показал необходимость резервного фонда и изменения всей бюджетной политики.

«2020 год показал необходимость формирования соответствующих резервов для того, чтобы избежать рисков повторения непредвиденных ситуаций. В этой связи мы вместе с министерством финансов спрогнозировали помесячный план доходов и расходов республиканского бюджета в целях синхронизации объема налоговых доходов со всеми социальными обязательствами правительства на текущий год», — сказал он.

Новиков также заявил, что в 2021 году все внешние кредиты будут направлены на развитие экономики, а соцобязательства будут выполнятся за счет налоговых отчислений.

«Все социальные обязательства Правительства – выплата пенсий и пособий, погашение долгов будут привязаны исключительно к налоговым доходам (…) Все внешние займы, касающиеся кредитных средств, будут направляться исключительно на развитие экономики и предоставляться на возвратной основе. Таким образом, это не будет отражаться на рисках по выплате внешнего долга. Это ключевые моменты в пакете НПА, которые необходимо внести в парламент до февраля текущего года», — рассказал Новиков.

В декабре 2020 года Новиков сообщал, что доходы бюджета на 2021 год предусмотрены в 172,9 млрд сомов, а налоговые доходы составят 127,1 млрд сомов.

Ранее депутаты парламента, 25 ноября, приняли законопроект «О республиканском бюджете КР на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы» в первом чтении. Согласно ему, дефицит в следующем году планировался в размере 7 млрд сомов.

Тогда Новиков также настаивал, что все расходы по защищенным статьям бюджета будут финансироваться только за счет налоговых доходов, а внешняя помощь будет направляться только на развитие экономики и будет иметь возвратный характер.

Экономический кризис

С началом пандемии коронавируса в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года экономика страны погрузилась в кризис.

Ситуация с госказной также ухудшилась на фоне протестов 5-6 октября, положившим начало политическому кризису в Кыргызстане.

Сразу несколько стран и международных финансовых институтов приостановили свою донорскую помощь, которая предполагалась для поддержки экономики и борьбы с COVID-19.

При этом, с октября месяца по всему миру наблюдается продолжающийся рост курса доллара и евро. Нацбанк пытается справиться с последствиями при помощи валютных интервенций, продав рекордные $42,4 млн за один день в октябре.

Правительство, при этом, рассматривает увеличение доходной части бюджета за счет налоговых выплат кыргызстанцев. Также Садыр Жапаров в бытность премьер-министром и и.о. президента объявил экономическую амнистию. При ней незаконно обогатившиеся чиновники должны были в течение месяца вернуть эти средства в казну.