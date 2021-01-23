Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19. Один пациент скончался в Чуйской области, другой — в Иссык-Кульской.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 398 человек, у которых выявили коронавирус.

Штаб также сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 93 человек.

Чуйская область — 29;

Бишкек — 27;

Иссык-Кульская область — 21;

Джалал-Абадская область — 5;

Ошская область — 4;

Баткенская область — 2;

Ош — 2;

Таласская область — 2;.

Нарынская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 83 796 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 108 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 79 772 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 23 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 689 пациентов, из них 28 — в реанимации, еще 220 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 1 006 пациентов лечатся амбулаторно.

Среди медработников за сутки выявили один случай заражения коронавирусом. Случай зарегистрирован в Джалал-Абадской области. За минувшие сутки выписали с выздоровлением двух медработников.

Всего за весь период пандемии в стране COVID-19 заболели 4 164 медработника, из которых выздоровели 4 072 медика.