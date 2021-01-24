В Чаткале на золотодобывающей фабрике «Эти Бакыр Терексай» 23 января прорвало отстойник оборотной воды и часть отходов попала в реку.

По данным МЧС золотодобывающая компания восстановила дамбу в тот же день. Однако часть отходов уже успела попасть в реку.

Глава села Терек-Сай Болот Ашырбаев сообщил, что жителей близлежащих сел попросили пока не пить воду из реки – компания обеспечит их питьевой водой.

Также в МЧС отметили, что 24 января комиссия администрации Чаткальского района проверит воду на наличие вредных веществ.

В ОАО «Кыргызалтын» сообщили, что создан оперативный штаб по урегулированию положения. Компания «Эти Бакыр Терексай» ликвидировала последствия пролива оборотной воды из отстойника и устранила причину перелива — починили откачивающий насос.

Кроме этого, компания пригласила представителей региональных государственных органов, МСУ и местных жителей для совместного отбора проб из почвы и воды.

«Отобранные образцы направят в лабораторию для установления на соответствие ПДК (предел допустимой концентрации) веществ. По результатам полученного анализа дадим официальную оценку воздействия на окружающую среду», — рассказали в компании.

Руководство компании сделало заявление, что они не используют в работе цианид, так как среди местных жителей распространилась информация, что в реку попало это опасное для жизни человека вещество.

Замполпреда Джалал-Абадской области Мамасалы Акматов заверил, что нет причин для беспокойства.

«Отходы старого завода попали в реку. Они отправлены на лабораторное исследование. По предварительным данным, в них нет ничего вредного. Ведется проверка», – сказал чиновник.

Компания «Эти Бакыр Терексай» является совместным предприятием ОАО «Кыргызалтын» и турецкой компании «Эти Бакыр».