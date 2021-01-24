Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19. Оба случая смерти зафиксировали в Бишкеке.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 400 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус.

Штаб также сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 104 человек.

Чуйская область — 43;

Бишкек — 35;

Иссык-Кульская область — 13;

Ош — 5;

Джалал-Абадская область — 3;

Нарынская область — 2

Ошская область — 1;

Баткенская область — 1;

Таласская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 83 900 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 155 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 79 927 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 24 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 676 пациентов, из них 33 — в реанимации, еще 221 находится в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 967 пациентов лечатся амбулаторно.

Среди медработников за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Двое из них работали в красной зоне. За минувшие сутки выписали с выздоровлением трех медработников.

Всего за весь период пандемии в стране COVID-19 заболели 4 168 медработников, из которых выздоровели 4 075 медиков.