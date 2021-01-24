Фото: Турмуш

Певица Анжелика с семьей попала в аварию 23 января на трассе Балыкчи — Ананьево — Каракол. Водитель из-за гололеда не справился с управлением и машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В больницу доставили ее вместе с шестилетней дочерью.

СМИ со ссылкой на медиков сообщают, что Анжелика получила компрессионный перелом позвоночника, а ребенок — переломы обеих ног.

«23 января, она была экстренно доставлена в БНИЦТО. Ей провели операцию, сейчас ее состояние стабильное», — сообщили «Акипрессу» в больнице о состоянии певицы. Сама певица поблагодарила в своих соцсетях медиков.