Директор территориальной больницы Улан Байгельдиев сообщил, что скончалась 39-летняя женщина, пострадавшая в результате взрыва газового баллона в точке общепита в Таласе.

По его словам, ее перевели в Бишкекский научно-исследовательский центр травмотологии и ортопедии (БНИЦТО) после посещения главы минздрава.

В БНИЦТО сообщили, что ее состояние было крайне тяжелым уже во время перевода. Она скончалась 21 января.

Также в научном центре получают лечение еще четыре пациента, пострадавших в результате взрыва газового баллона.

«Их состояние остается стабильным. Никакой динамики состояния пока не наблюдается», – сообщили в БНИЦТО.

В результате взрыва газового баллона в точке фастфуда 4 января пострадали 11 человек. Четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии.