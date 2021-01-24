Оппозиционного политика Алексея Навального задержали и заключили под стражу 17 января сразу по возвращению в Россию. После этого его соратники опубликовали фильм «Дворец Путина», в котором Навальный рассказывает о коррупции президента России, и призвали россиян выйти на акцию в поддержку политика 23 января.

Власти старались не допустить массовой акции: устроили обход активистов и журналистов, а затем вовсе стали задерживать сторонников Навального.

Но несмотря на это, 23 января в более, чем 120 городах россияне вышли на акцию протеста «Свободу Навальному!» Только в Москве, по данным нескольким источников, на улицы вышли 15-20 тысяч человек. Однако цифры могут быть снижены, так как в этот день были перебои связи и доступа в Интернет.

Сотрудники полиции и ОМОН начали задерживать участников акции. Задержана была и в том числе супруга Алексея Навального Юлия. В Москве и Санкт-Петербурге произошли столкновения протестующих с силовиками. Последние применили в ход против демонстрантов слезоточивый газ, дубинки и электрошокеры.

Московский омон вдохновляется белорусскими братьями pic.twitter.com/UGxKm5WcMD — Юлия Галямина (@galiamina) January 23, 2021

Также и во многих других городах России произошли стычки между участниками акции и силовиками. В Новосибирске силовики жестоко избили мужчину, ему пришлось вызывать скорую помощь.

В Петербурге омоновец пнул 54-летнюю женщину в живот — она отлетела и ударилась головой об асфальт. В больнице ей диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Участники акции заявляют об избиениях во время задержания, а также в полицейском участке — их били палками, не давали пить воду и ходить в туалет, а также угрожали сексуальным насилием.

Кроме этого, журналистов тоже избили и задержали, несмотря на то, что у них были аккредитация и опознавательные знаки «Пресса».

По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», к концу дня по всей России задержали 3 521 человека. Такого количества задержаний в России еще никогда не было.

Правоохранители возбудили уголовные дела в отношении некоторых участников акции по статьям о призывах к массовым беспорядкам, об оскорблении представителя власти и так далее.

Акции «Свобода Навальному!» прошли также и в других странах. В Израиле собрались около 600 человек с требованием свободы политзаключенным. Во Франции также на акции было много людей. Несколько сотен людей в Праге также вышли поддержать Навального. В Польше в двух городах Варшаве и Кракове, а также в Сербии люди вышли с плакатами «Свободу Навальному!». Полиция не стала их задерживать.

В Бишкеке также прошел одиночный пикет в поддержку Алексея Навального.

Кто такой Навальный?

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Германии, где он с конца августа лечился от последствий отравления боевым ядом их группы «Новичок». Он утверждает, что его пытался убить президент России Владимир Путин и даже раскрыл сотрудников ФСБ, чьими руками было совершено покушение на его убийство.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево и арестовали на месяц. Причина задержания — он не отмечался в полиции во время испытательного срока.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, Навальный выписался из берлинской больницы в конце сентября. Ведомство требует заменить условный срок на реальный.

Алексей Навальный был приговорен к трем с половиной годам условно по делу «Ив Роше» в 2014 году. Испытательный срок истек 30 декабря 2020 года. До этого дня Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в органах ФСИН.

Мировое сообщество, Евсросоюз и США осудили задержание Навального и потребовали отпустить оппозиционера. Также после массовых задержаний 23 января, они потребовали соблюдать Россию международные обязательства в отношении прав человека и отпустить граждан, задержанных в ходе мирных демонстраций.

Фото на заглавной странице Форпост Северо-Запад.