Фото: фейсбук Ийгилика Тургуналиева Фото: фейсбук Ийгилика Тургуналиева

В пресс-службе МЧС сообщили, что 24 января комиссия гражданской защиты Чаткальского района взяла пробы воды и вытекшей массы из отстойника золотодобывающей фабрики «Эти Бакыр Терексай». Днём ранее ведомство сообщало, что на фабрике прорвало отстойник оборотной воды и часть отходов попала в реку.

Для проведения анализа пробы направили в лаборатории Бишкека, Оша и Джалал-Абада.

Что случилось?

По данным МЧС, 23 января около 16:36 в селе Терек-Сай из отстойника обогатительной фабрики предприятия «Эти Бакыр Терексай» перелились сточные воды приблизительно 60 м3, которые далее влились в реку Терек-Сай.

Для укрепления отстойника из фабрики привлекли два погрузчика. А на место прибыла комиссия гражданской защиты. Позже с помощью техники удалось восстановить ограждение отстойника.

В «Эти Бакыр Терексай» заявили, что ликвидировали последствия пролива оборотной воды из отстойника и устранили причину перелива — починили откачивающий насос.

Позже компания пригласила представителей региональных государственных органов, МСУ и местных жителей для совместного отбора проб из почвы и воды.

«Отобранные образцы направят в лабораторию для установления на соответствие ПДК (предел допустимой концентрации) веществ. По результатам полученного анализа дадим официальную оценку воздействия на окружающую среду», — сообщили в «Эти Бакыр Терексай».

В МЧС сообщили, что с жителями провели разъяснительные работы. Глава села Терек-Сай Болот Ашырбаев сообщил, что жителей близлежащих сел попросили пока не пить воду из реки. А фабрику обязали обеспечивать жителей сел чистой питьевой водой и полностью выполнить предписания, указанные в акте гражданской комиссии.

24 января в «Кыргызалтыне» сообщили, что последствия перелива ликвидированы и «какой-либо угрозы жизнедеятельности населения и окружающей среде на месте происшествия не имеется».

А в «Эти Бакыр Терексай» подчеркнули, что не используют в работе цианид, так как среди местных жителей распространилась информация, что в реку попало это опасное для жизни человека вещество.

«Мы надеемся, что распространенная вышеуказанная недостоверная информация не повлияет на деятельность компании, и не станет «предметом оружия» третьих сил, чьей целью является «очернение имиджа» компании и остановки ее деятельности. В то же время, компания приносит свои глубочайшие извинения жителям Терек-Сайского поселка и госорганам по произошедшей ситуации, и заверяет, что устранит все возможные последствия и предпримет все соответствующие меры по недопущению такого в будущем», — сообщили в компании.

Компания «Эти Бакыр Терексай» совместное горнодобывающее предприятие ОАО «Кыргызалтын» и турецкой компании «Эти Бакыр».