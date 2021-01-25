Обновлено в 20:21

Военная прокуратура 25 января сообщила, что задержала бывшего главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева, он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

14 января 2021 года генпрокуратура начала досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц».

Они заявили о незаконных действиях Сегизбаева на посту главы ГКНБ, в частности, по факту злоупотребления должностным положением по делу «Белизгейта».

По данным ведомства, Сегизбаев подозревается в незаконных действиях, «умышленно дискредитируя перед населением страны» и обвиняя в преступлениях депутатов парламента Алмамбета Шыкмаматова, Омурбека Текебаев и экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

В генпрокуратуре отметили, что в ходе расследования ГКНБ и Военная прокуратура получили доказательства того, что Сегизбаев совершил эти преступления.

«В настоящее время по досудебному производству проводятся соответствующие следственные действия по установлению всех причастных лиц», – говорится в сообщении.

Ранее издание 24.kg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что в отношении экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева и кандидата в президенты начато досудебное производство по «Белизгейту».

По данным издания, заявителем являлся бывший глава фракции «Ата-Мекен» Алмамбет Шыкмаматов. Он написал заявление еще в 2019 году, но тогда прокуратура отказала Шыкмаматову в возбуждении дела, объяснив это отсутствием в действиях Сегизбаева состава преступления.

Однако теперь Генпрокуратура решила отменить свое постановление и удовлетворить прошение Шыкмаматова, который просит привлечь к уголовной ответственности Абдиля Сегизбаева за якобы распространение фальшивых документов по «Белизгейту».

Также на странице Сегизбаева в фейсбуке сообщили, что 25 января его вызвали на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля. Там он находится с 10:00 утра.

Ранее, 22 января, Генпрокуратура сообщила,что бывший глава ГКНБ подозревается в незаконном переоформлении государственных пастбищ в частную собственность и начато досудебное производство по статье «Коррупция».

По версии следствия, Сегизбаев сговорился с чиновниками Аламединской райадминистрации и Таш-Мойнокского айыл-окмоту и незаконно трансформировал пастбища под «общественные застройки» сроком на 49 лет.

Сам Абдиль Сегизбаев заявил, что предполагал, что на него будет возбуждено уголовное дело после участия в президентских выборах.

*Сегизбаев во время предвыборной гонки не раз обвинял Садыра Жапарова в связи с беглым президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым и задавал ему острые вопросы на теледебатах на ОТРК, куда Жапаров отказался прийти.

«Белизгейт»

Осенью 2016 года тогдашний президент Алмазбек Атамбаев инициировал поправки в конституцию страны. Это решение раскритиковали депутаты фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов.

После их критики в адрес президента, Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что Текебаев, Салянова и Шыкмаматов владели акциями сотового оператора «Мегаком». В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз.

Сами депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в комитет нацбезопасности не поступали.