Юрист «Института Медиа Полиси» Нурбек Сыдыков заявил, что Конституционное совещание лишает кыргызстанцев возможности обсуждать и вносить какие-либо изменения в проект новой редакции Конституции. По его словам, КС должно было предоставить общественности проект новой Конституции прежде чем направить его в Жогорку Кенеш.

По словам юриста Нурбека Сыдыкова, по закону при обсуждении проекта закона о назначении референдума, даже депутаты не смогут менять текст новой Конституции.

«Депутаты будут уполномочены лишь назначить дату нового референдума. Выходит, что граждан вводят в заблуждение. Нам придется голосовать за тот вариант, который предложит совещание», — отметил он.

Сыдыков считает, что КС должно было по мере изменений выставить проект новой Конституции на сайте минюста или парламента, но нигде его так и не опубликовали.

Он отметил, что секретариатом в КС выступало министерство юстиции, но ведомство также не дает юристам проект новой Конституции.

«Более того, министерство не дало никакого ответа даже после того, как мы опубликовали наше обращение в СМИ и соцсетях. Таким образом граждан страны лишают законного права обсуждать и вносить поправки в Конституцию. КС должно было вынести на общественное обсуждение проект Основного закона на стадии согласования», — сказал он.

Неизвестно, что изменили в Конституции

19 января «Институт Медиа Полиси» направил письмо на имя председателя КС Бекбосуна Борубашева. В нём юристы попросили, предоставить им проект новой Конституции для анализа и опубликовать его текст на сайте Жогорку Кенеша и в СМИ.

Юристы отметили, что сейчас кыргызстанцы не знают, какие положения проекта Конституции изменились. И непонятно, где с ним можно ознакомиться и изучить.

«Если этот проект Конституции вынесут на пленарное заседание для проведения референдума, то вносить изменения депутаты Жогорку Кенеша не имеют права», — подчеркнули тогда юристы в своём письме.

В ответ на это Борубашев 20 января сообщил, что сейчас готов только черновик и нет необходимости его показывать.

«Сейчас на совещании идет бурное обсуждение новой Конституции, как только мы закончим, документ будет обнародован», — сказал он.​

И уже 25 января стало известно, что окончательный проект новой редакции Конституции готов и на днях его передадут в Жогорку Кенеш. До этого, документ вынесут на общее пленарное заседание КС 26 января, где путем голосования будут приняты соответствующие нормы и положения.

Депутаты против общественного обсуждения

Ранее стало известно, что в парламенте готовится законопроект об отмене общественного обсуждения нового проекта Конституции. Если его примут, то возможно, кыргызстанцы не смогут ознакомиться с Конституцией до ее принятия.

На сайте парламента в расписании на следующее заседание — 27 января 2021 года — такого законопроекта нет. В пресс-службе Жогорку Кенеша 23 января тоже сообщили, что подобного законопроекта в пресс-службу не поступало.

До этого 20 января депутаты Бактыбек Турусбеков, Умбеталы Кыдыралиев и Акылбек Жапаров вынесли на общественное обсуждение законопроект, позволяющий назначать референдум по изменению Конституции сразу в трех чтениях без общественного обсуждения проекта. Все три эти нардепа — члены КС.

Законопроект предлагает дать полномочия Жогорку Кенешу принять законопроект о референдуме одновременно во втором и третьем чтениях. Либо же сразу в трех чтениях в случае, если ранее проведенный референдум требует изменений в Конституцию: такое решение парламент сможет принять при наличии заключения ответственного и профильного комитетов.

*Такой референдум как раз прошел в Кыргызстане 10 января, где избиратели выбрали президентскую форму правления. Теперь необходимо внести в Конституцию изменения, так как сейчас в стране смешанная форма правления — парламентско-президентская.

Но сам глава Конституционного совещания отметил, что все же необходимо вынести на общественное обсуждение проект новой редакции Конституции.

«Я считаю, что нардепы обязаны выставить новую редакцию проекта на общественное обсуждение. Люди должны понимать, за что они голосуют, и иметь возможность вносить свои коррективы до того, как пройдет референдум», — сказал Борубашов.

Конституционное совещание и «Ханституция»

Инициатором референдумов по изменению Конституции и формы правления был Садыр Жапаров. Проект новой Конституции от Жапарова сразу же нарекли «Ханституцией»: после публикации документ подвергся критике со стороны юристов и общественности.

Указ об образовании Конституционного совещания и.о. президента Талант Мамытов подписал 20 ноября. В орган вошли 89 человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.

Референдум по форме правления прошел в Кыргызстане 10 января, в один день с досрочными выборами президента. Центральная избирательная комиссия 20 января признала референдум состоявшимся, за вариант «президентская форма правления» проголосовали более 80% проголосовавших избирателей.

В этот же день ЦИК признала Садыра Жапарова новоизбранным президентом страны. Его инаугурация пройдет в Бишкеке 28 января.