Пресс-служба министерства культуры сообщила, что кыргызскую кинокартину «Акыркы коч» признали лучшей на 19-м кинофестивале «Dhaka International Film Festival» в Бангладеш.

Фильм «Акыркы коч» — это картина совместного производства киностудии «Кыргызфильм» и Общественного фонда «Билимкана». Сценаристами и режиссерами фильма выступили Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу.

Сюжет картины в том, что главный герой по имени Кубат Алиев — выдающийся писатель на пенсии, однажды узнает, что его друг — писатель Сапар тяжело болен. Кубат решает продать свою квартиру, чтобы оплатить его лечение, но вскоре его младшего брата избивают за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь родному брату или другу.

Сам фестиваль «Dhaka International Film Festival» проводится ежегодно с 1977 года, в этот раз фестиваль проходил онлайн.