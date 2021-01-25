Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Антикоррупционная служба выявила факт незаконного обогащения со стороны директора Департамента дорожного хозяйства при министерстве транспорта и дорог Шабданбека Иманкулова.

По данным ГКНБ, чиновник приобрел дорогостоящие дома, квартиры и машины, а также большое количество крупного рогатого скота, общая сумма которых намного превышает его официальные доходы.

В спецслужбе сообщили, что подозреваемый регистрировал все имущество на своих родственников и аффилированных лиц, которые не имеют официальных доходов. На них записали три особняка и автомашины представительского класса, еще один особняк и более 20 квартир в центральной части Бишкека. Также в ведомстве сообщили, что чиновник и его родственники часто выезжали на курорты в зарубежные страны.

Фото ГКНБ.

«Предполагается, что он значительно увеличил свои активы за счет проводимых ежегодных государственных закупок по строительству автодорог республиканского значения, для реализации которых из средств государственного бюджета ежегодно выделяется более 3 миллиардов сомов», — сообщили в ГКНБ.

В отношении чиновника начато досудебное производство по статье «Незаконное обогащение». В настоящее время в АКС ГКНБ устанавливаются другие должностные лица минтранса и дорог, ответственных за финансирование и контроль бюджетных денег, также проверяют их причастность к коррупции.

Известно, что в 2017 году министр транспорта уволил Шабданбека Иманкулова с поста замдиректора дорожного хозяйства по экономике. Это случилось после инцидента с видео, где сотрудник дорожной службы заливал смолой края ямы, в которой была лужа. А в 2012 году МВД сообщало о его задержании по подозрению в создании коррупционных схем на посту гендиректора госдирекции автодороги «Бишкек-Ош».