Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Антикоррупционная служба выявила факт незаконного обогащения со стороны директора Департамента дорожного хозяйства при министерстве транспорта и дорог Шабданбека Иманкулова.
По данным ГКНБ, чиновник приобрел дорогостоящие дома, квартиры и машины, а также большое количество крупного рогатого скота, общая сумма которых намного превышает его официальные доходы.
В спецслужбе сообщили, что подозреваемый регистрировал все имущество на своих родственников и аффилированных лиц, которые не имеют официальных доходов. На них записали три особняка и автомашины представительского класса, еще один особняк и более 20 квартир в центральной части Бишкека. Также в ведомстве сообщили, что чиновник и его родственники часто выезжали на курорты в зарубежные страны.
«Предполагается, что он значительно увеличил свои активы за счет проводимых ежегодных государственных закупок по строительству автодорог республиканского значения, для реализации которых из средств государственного бюджета ежегодно выделяется более 3 миллиардов сомов», — сообщили в ГКНБ.
В отношении чиновника начато досудебное производство по статье «Незаконное обогащение». В настоящее время в АКС ГКНБ устанавливаются другие должностные лица минтранса и дорог, ответственных за финансирование и контроль бюджетных денег, также проверяют их причастность к коррупции.
Известно, что в 2017 году министр транспорта уволил Шабданбека Иманкулова с поста замдиректора дорожного хозяйства по экономике. Это случилось после инцидента с видео, где сотрудник дорожной службы заливал смолой края ямы, в которой была лужа. А в 2012 году МВД сообщало о его задержании по подозрению в создании коррупционных схем на посту гендиректора госдирекции автодороги «Бишкек-Ош».