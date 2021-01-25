Пресс-служба Генеральной прокуратуры 25 января сообщила, что по подозрению в сговоре с руководителями и работниками частных компаний задержан инспектор управления Государственной налоговой службы по Свердловскому району Бишкека.

В ведомстве отметили, что по решению суда его заключили под стражу в рамках дела сети торговых точек ОсОО «Спекулянт», и ОсОО «Н.Т.К», подробности о котором не сообщаются.

Генпрокуратура пояснила, что продолжается расследование «по факту создания устойчивой коррупционной связи с должностными лицами органов государственной власти, правоохранительных и фискальных органов по ввозу на территорию КР продуктов питания с истекшим сроком годности».

В рамках досудебного производства под стражу заключены два работника ОсОО «С» и ОсОО «Н», им вручены уведомления о подозрении в соучастии в коррупции.

Руководители ОсОО «Спекулянт» Василий Щербина и «НТК» Шахноза Якубжанова объявлены в розыск, им заочно вынесено уведомление о подозрении в коррупции и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«По уголовному делу назначен ряд экспертиз, а также налоговая проверка, по которым устанавливается ущерб в особо крупном размере, причинённый руководителями, работниками компаний и иными лицами», – сообщили в Генпрокуратуре.

Реакция посла России

Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко сообщил, что в посольстве обратили внимание на резонансную ситуацию с торговой сетью магазинов «Спекулянт».

Ее владельцем является гражданин России Василий Щербина.

«Выясняем обстоятельства произошедших событий. Примем меры по защите законных прав представителей российского бизнеса», – написал он в своем инстаграме.

Владелец сети магазинов сообщил Kaktus.media, что их международные партнеры также выражают обеспокоенность тем, что их представителей обвиняют в нарушении закона.

«Что ответите российским, белорусским, казахским партнерам на их письма? Они подтверждают, что мы являемся хорошими партнерами, которые выполняют все условия контрактов», – отметил Щербина.

Он по-прежнему утверждает, что задержанных по этому делу сотрудников удерживают незаконно, и что никто не предъявил аргументированных доказательств.

Дело «Спекулянта»

В январе этого года владелец сети «Спекулянт» Василий Щербина обратился с письмом к Садыру Жапарову, послу России в Кыргызстане Николаю Удовиченко, генпрокурору КР Курманкулу Зулушеву и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Он сообщил, что в складские помещения компании 13 января ворвались неизвестные люди, изъяли документы и опечатали здание. По словам Щербины, они вели себя агрессивно, отказывались представиться и показать какие-либо документы.

«Они выгнали всех на улицу, в том числе юриста, оставив в здании только шестерых работников. Всем кто находился в здании запретили выходить в туалет, звонить. Кто-то из сотрудников попытался снять на видео происходящее, но они забрали телефон через угрозы и удалили все», — сказал он.

Щербина отметил, что одному из сотрудников удалось позвонить в милицию, вызов был принят, но никто не приехал.

«Они начали переворачивать все офисы, все документы стали изымать, происходил какой-то хаос, далее они все засунули в мешки, которые привезли с собой, и под угрозами и психологическим давлением заставили подписать какой-то акт выемки, с которым также не дали внимательно ознакомиться. Из офисов забрали личные вещи, системные блоки, печати компании», — говорится в обращении.

По словам бизнесмена, эти люди позже представились сотрудниками Военной прокуратуры и следственной группой ГКНБ.

«Но кто там был в действительности, мы так и не поняли. В ночь с 14 на 15 января 2021 года были задержаны два наших бухгалтера по подозрению в коррупции. Но при этом нет никаких доказательств, в котором обвиняют наших двух бухгалтеров. В деле нет задержанных лиц из числа сотрудников правоохранительных, фискальных органов или чиновников и фактов передачи каких-либо взяток также не имеется», — отмечает бизнесмен.

Щербина отметил, что опасается возвращаться в Кыргызстан. Он опроверг все обвинения и заявил, что «творится произвол», назвав информацию о просроченных продуктах клеветой.

Генпрокуратура позже заявила, что «Спекулянт» ввозила на территорию Кыргызстана продукты питания с истекшим сроком годности и реализовывал, а «неизвестные люди» — это межведомственная следственная группа.

Магазин «Спекулянт» начал свою деятельность в Бишкеке с 2017 года, обеспечивал кафе, рестораны и жителей столицы продуктами питания. Под этим брендом работают 6 торговых точек. В данное время все они закрыты.

Давление на бизнес

После смены власти в начале октября 2020 года разные группы неизвестных атаковали по стране промышленные предприятия и пансионаты отдыха, было сожжено и разгромлено имущество горнодобывающих компаний на месторождениях Джеруй, Метал-Кен и Терек-Сай. К январю 2021 года МВД пока не отчиталось, что задержало подозреваемых в участии в погромах и в их организации.

23 октября Садыр Жапаров в качестве и.о. президента и премьер-министра на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям заявил, что будет защищать бизнес от криминала и коррумпированных чиновников, но при этом оправдал погромщиков из числа сельчан.

Министерство экономики 15 января сообщило о том, что с 20 января 2021 года в Кыргызстане начнёт действовать новый закон, направленный на поддержку инвесторов и создание привлекательного имиджа Кыргызстана для них.

Так в новом законе снизили порог инвестиций для прямых переговоров с инвесторами — вместо $50 млн он теперь составляет $10 млн.