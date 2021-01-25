Председатель Конституционного совещания (КС) Бекбосун Борубашов сообщил, что окончательный проект новой редакции Конституции готов и на днях его передадут в Жогорку Кенеш. Правда, до этого документ вынесут на общее пленарное заседание КС, где путем голосования будут приняты соответствующие нормы и положения.

По словам члена КС Умбеталы Кыдыралиева, общее пленарное заседание комиссии пройдёт 26 января.

Что будет в новом варианте поправок в Конституцию?

Неизвестно. Один из членов КС, Нурлан Шерипов, сообщил, что доработанный вариант сильно отличается от первоначального варианта, но не уточнил, какие основные изменения внесены.

«Мы несколько раз рассмотрели статьи в проекте. Мы его усовершенствовали, провели юридический и лингвистический анализ», — сказал он.

Его коллега по КС Кыдыралиев отметил: новый вариант проекта Конституции от старого главным образом отличает то, что президент будет и главой государства, и главой исполнительной власти.

«Теперь правительство подотчетно и подответственно президенту, но не парламенту, потому что президент сам определяет состав и структуру правительства. Функция Жогорку Кенеша — законодательная, законотворческая», — добавил он.

* Первый вариант проекта Конституции вызвал негативную реакцию в обществе — в нем можно было заметить посягательство на свободу слова и права человека, некоторые статьи опровергали одна другую, другие важные части действующей Конституции и вовсе отсутствовали. Президенту передавался максимум возможных полномочий. Сообщалось, что на проект Конституции повлиял, в том числе, Садыр Жапаров — на то время премьер и и.о. президента. Юристы не раз делали заявление о том, что принятие новой Конституции грозит узурпацией власти в стране.

Депутаты — против общественного обсуждения проекта Конституции

Ранее стало известно, что в парламенте готовится законопроект об отмене общественного обсуждения нового проекта Конституции. Если его примут, то возможно, кыргызстанцы не смогут ознакомиться с Конституцией до ее принятия.

До этого 20 января депутаты Бактыбек Турусбеков, Умбеталы Кыдыралиев и Акылбек Жапаров вынесли на общественное обсуждение законопроект, позволяющий назначать референдум по изменению Конституции сразу в трех чтениях без общественного обсуждения проекта. Все три эти нардепа — члены КС.

Законопроект предлагает дать полномочия Жогорку Кенешу принять законопроект о референдуме одновременно во втором и третьем чтениях. Либо же сразу в трех чтениях в случае, если ранее проведенный референдум требует изменений в Конституцию: такое решение парламент сможет принять при наличии заключения ответственного и профильного комитетов.

*Такой референдум как раз прошел в Кыргызстане 10 января, где избиратели выбрали президентскую форму правления. Теперь необходимо внести в Конституцию изменения, так как сейчас в стране смешанная форма правления — парламентско-президентская.

На сайте парламента в расписании на следующее заседание — 27 января 2021 года — такого законопроекта нет. В пресс-службе Жогорку Кенеша 23 января тоже сообщили, что подобного законопроекта в пресс-службу не поступало.

Но сам глава Конституционного совещания отметил, что все же необходимо вынести на общественное обсуждение проект новой редакции Конституции.

«Я считаю, что нардепы обязаны выставить новую редакцию проекта на общественное обсуждение. Люди должны понимать, за что они голосуют, и иметь возможность вносить свои коррективы до того, как пройдет референдум», — сказал Борубашов.

Конституционное совещание и «Ханституция»

Инициатором референдумов по изменению Конституции и формы правления был Садыр Жапаров. Проект новой Конституции от Жапарова сразу же нарекли «Ханституцией»: после публикации документ подвергся критике со стороны юристов и общественности.

Указ об образовании Конституционного совещания и.о. президента Талант Мамытов подписал 20 ноября. В орган вошли 89 человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.

Референдум по форме правления прошел в Кыргызстане 10 января, в один день с досрочными выборами президента. Центральная избирательная комиссия 20 января признала референдум состоявшимся, за вариант «президентская форма правления» проголосовали более 80% проголосовавших избирателей.

В этот же день ЦИК признала Садыра Жапарова новоизбранным президентом страны. Его инаугурация пройдет в Бишкеке 28 января.