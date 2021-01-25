Главный пульмонолог Министерства здравоохранения Талантбек Сооронбаев на пресс-конференции 25 января заявил, что медики не согласны с результатами расследования межведомственной комиссии о работе госорганов и муниципалитетов по борьбе с COVID-19.

Рассказываем, с какими выводами комиссии не согласны врачи минздрава, и какие у них версии причин произошедшего в Кыргызстане летом 2020 года.

«Задерживали гумпомощь, не лечили больных»

Сооронбаев назвал абсурдом заявления о том, что врачи «задерживали гумпомощь, не лечили больных», и что якобы «имеют отношение к донорским поступлениям».

По его словам, врачи не распределяли ни гуманитарную помощь, ни донорские средства.

«Мы согласны с тем, что нужно провести анализ, чтобы улучшить систему здравоохранения. Но профессора, все врачи Кыргызстана, которые работают в красных зонах, не согласны с заключением межведомственной комиссии, ни с одним пунктом», — заявил Сооронбаев.

Главный пульмонолог минздрава отметил, что возникает вопрос насчет целей проведения анализа и его объективности.

«Перед тем, как создать комиссию, говорили, что врачей не будут обвинять ни в чем. Но по результатам видим, что идет открытое очернение, вплоть до клеветы. Медики просили включить их в состав комиссии, просили встречу с премьер-министром. Но нам отказали. Расследование проведено однобоко», — отметил он.

Талантбек Сооронбаев также назвал митинги родственников жертв пандемии «спецзаказом», отметив, что «ни к чему хорошему это не приведет». По его словам, власти хотят найти крайних и очернить медиков.

«Надо было организовать диалог, пригласить и поговорить с родственниками погибших. Мы должны были им объяснить как профессионалы, а не как дилетанты. Больные умирали не из-за того, что клексана не хватало. Больные умирали из-за того, что кислорода не было, не было условий в больницах. Мы не отвечаем за условия в больницах или за кислород», — сказал он.

«Жертв пандемии было больше»

Главный пульмонолог отметил, что все медики работали в красных зонах и даже сами заболевали коронавирусом.

«Нас хотят приравнять к чиновникам, организовывают митинги против нас. Мы просто хотим, чтобы дали достоверную информацию, и хотим защитить свою честь», — сказал он.

Сооронбаев также заявил, что каждого больного врачи консультировали и держали в курсе. По его словам, все больные, которые умерли при их участии в консультациях, умерли от COVID-19.

«Я не знаю такого, чтобы кого-то вскрыли. Лично я не видел такого случая, чтобы вскрывали. Шел анализ, и он продолжается. Я думаю, вывод о том, что умерших было больше, должна проверить другая комиссия», — сказал он.

Члены комиссии некомпетентны

Талантбек Сооронбаев добавил, что некоторые члены нынешней межведомственной комиссии некомпетентны, и нужно выяснить, как набирался ее состав.

«Кто и как их отбирал, по каким критериям? Я знаю некоторых членов комиссии. Они вообще некомпетентны. Они не могут оценивать целую систему. Мы вынуждены это сказать, пусть проверит новая комиссия», — заключил главный пульмонолог.

«Медиков не обучали лечению COVID-19»

Главный внештатный реаниматолог Минздрава Гулжан Жузубалиева также отрицает выводы межведомственной рабочей комиссии.

По ее словам, заявления о том, что главные медицинские специалисты не участвовали в лечении пациентов, и что медиков не обучали лечению при коронавирусе — неправда.

«Реаниматологов в стране катастрофически не хватает. У них зарплаты ниже прожиточного минимума. Поэтому многие кадры уезжают в другие страны. Большинству сотрудников реанимационных отделений страны за 55-60 лет. Они несли службу, как в тылу, заходили в красные зоны. Мы заболевали сами. Едва вылечившись, возвращались к больным. Другого выбора не было», — сказала Жузубалиева.

Она подчеркнула, что заведующие реанимационными отделениями обучали медиков онлайн и офлайн, и обвинения в их адрес — необоснованные.

Митинг родственников жертв пандемии

В Бишкеке возле здания минздрава 25 января прошел митинг родственников жертв пандемии COVID-19, они требовали наказать чиновников ведомства и для представителей Республиканского штаба по борьбе с COVID-19.

По словам митингующих, власти «не извинились» за смерти больных с COVID-19 в стране, а виновные продолжают работу и подготовку страны к новой вспышке коронавируса.

Митингующие требовали рассмотреть ответственность замглавы минздрава Мадамина Каратаева и главного пульмонолога Таланта Сооронбаева.

Сам Мадамин Каратаев в интервью Kaktus.media сказал, что за кресло не держится и готов его покинуть. Но обвинения митингующих считает несостоятельными и голословными, так как он «работал в горячих точках».

«Почему из-за одного, так сказать, каприза должно быть вот так? Кто определит, что [я] вор? Суд? И говорят «убийца». Я что, на машине раздавил [кого-то] или стрелял, что ли?», — возмутился он.

Провал подготовки к пандемии

По данным межведомственной комиссии по расследованию работы госорганов и муниципалитета по борьбе с коронавирусом, в рамках борьбы с COVID-19 возбуждено 14 уголовных дел.

Члены комиссии заявили, что третья версия клинического протокола лечения COVID-19 была утверждена Минздравом с опозданием более чем на месяц. По их данным, это произошло, так как его не пропускал один конкретный ответственный чиновник, «имевший свое лобби».

Кроме того, комиссия выявила, что скончавшихся от коронавирусной инфекции намного больше, чем в официальных данных, а Минздрав специально занижал число погибших.

Во время презентации результатов проверки была признана недостаточной работу нескольких руководителей областных больниц и замминистра здравоохранения Мадамина Каратаева.

Власти Кыргызстана во главе с тогдашним президентом Сооронбаем Жээнбековым начали готовиться к борьбе с коронавирусом еще в конце января 2020 года. Первые случаи заражения COVID-19 в Кыргызстане были зафиксированы 17 марта.

Однако летом 2020 года, несмотря на достаточное количество времени на подготовку, в системе здравоохранения страны наступил коллапс: в больницах не хватало ни коек, ни медиков, ни лекарств, ни оборудования.

Это привело к тому, что в июле умерли сотни кыргызстанцев с COVID-19, из-за чего его назвали «черным июлем». Никто из высокопоставленных чиновников, ответственных за борьбу с COVID-19, пока не находится в СИЗО и не осужден.

По данным Республиканского штаба, на 25 января 2021 года в Кыргызстане скончался уже 1401 человек. Всего зарегистрировали 83 971 случай заражения COVID-19 или внебольничной пневмонией. Выздоровели уже 80 025 человек.

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