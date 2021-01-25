Пресс-служба ГКНБ сообщила, что в Бишкеке выявило коррупционную схему незаконного строительства жилых домов. По данным спецслужбы, жилые здания возводили под покровительством группы должностных лиц из госорганов без необходимых документов на строительство.

Отмечается, что объекты были незаконно подключены к инженерным сетям, необходимым для проведения строительно-монтажных работ.

«Подобные действия со стороны ответственных должностных лиц и застройщиков создают высокие риски возникновения техногенной катастрофы, тем самым подвергают опасности жизнь и здоровье будущих жильцов, а также близлежащие жилые дома», — отметили в ГКНБ.

Кроме этого, в Госкомитете сообщили, что несогласованное строительство домов вредит экологии столицы. При этом, «здания и помещения, построенные с нарушением норм, подлежат обязательному сносу за счет застройщика, без выплаты каких-либо компенсаций».

В ГКНБ не сообщили, какой именно стройкомпании принадлежат здания. Однако по опубликованным фотографиям, а также дизайну домов можно найти такие же объекты у строительной компании Elite House.

Например, одно из зданий изображённое на фотографии ГКНБ схоже по дизайну с жилым комплексом «Континенталь» на пересечении улиц Кулатова и Элебаева.

Баннер строительного объекта Elite House и само здание, фото: ГКНБ Презентационное изображение жилого комплекса «Континенталь» на сайте Elite House

Еще одно здание напоминает жилой комплекс «Эл Классик» на пересечении улиц Исанова и Боконбаева. Здание можно узнать по характерным куполам по углам дома.

Жилой комплекс «Эл Классик» с характерными куполами на последнем этаже. Фото: ГКНБ. Презентационное изображение жилого комплекса «Эл Классик» с сайта Elite House

По данным реестра Министерства юстиции, руководителем Elite House значится Руслан Нармедов, а учредителями Шахинура Нармедова и Тимур Файзиев.