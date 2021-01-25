Пресс-служба Минтруда и соцразвития сообщила, что в феврале запустит информационно-справочную линию 117 для пострадавших от домашнего насилия или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Звонки будут бесплатными.

«Линия 117 — это одна из важнейших мер оказания помощи людям, пострадавшим от семейного насилия. Благодаря ей мы оперативно реагируем на случаи насилия, формируем данные для дальнейшего предотвращения насилия, мониторинга ситуации для принятия решений, а также можем оказать правовую и психологическую помощь пострадавшим», — отметила глава ведомства Ализа Солтонбекова.

Также в минсоцразвития сообщили, что линия пока будет работать с 9:00 до 18:00, но позже ее планируют сделать круглосуточной.

«Звонки будут принимать сотрудники районных и городских управлений труда и соцразвития. Они также будут консультировать граждан по всем вопросам, касающихся Министерства», — сообщили в пресс-службе.

Это первая горячая линия для помощи пострадавшим от домашнего насилия в Кыргызстане. Ранее кыргызстанцы могли обратиться только в милицию 102, использовать систему 112 для экстренных вызовов, либо позвонить в кризисные центры.

Также в Минтруда и соцразвития работает телефон доверия для детей 111. Операторы принимают звонки о нарушениях прав детей и оказывают консультативно-психологическую помощь круглосуточно.

В Кыргызстане участились случаи семейного насилия, которые приводят к смерти женщин. По статистике МВД за 2020 год было зарегистрировано 9 025 случаев семейного насилия. Однако зачастую пострадавшие от рук своих близких людей и родственников не могут обратиться в милицию из-за страха, давления и других причин.

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