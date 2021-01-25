Пресс-служба финансовой полиции сообщила, что в Оше задержан инспектор Юго-западной таможни по факту неуплаты таможенного платежа во время проверки груза.

По данным финпола, в декабре 2020 года в Оше сотрудники финпола задержали грузовое авто с товаром, которое впустили в Кыргызстан сотрудники таможенного пункта «Достук» без уплаты таможенных платежей.

Согласно расчетам ведомства, в бюджет страны не поступили платежи на сумму более 700 тыс сомов. Задержанного сотрудника таможни 21 января водворили в ИВС УВД города Оша.

При этом в финполе отметили, что ущерб по этому факту уже полностью возмещен.

Коррупция на таможне

Таможенная служба Кыргызстана не раз была замешана в коррупционных скандалах, один из них связан с бывшим замглавы таможни Райымбеком Матраимовым — главным фигурантом серии расследований OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути».

В расследовании рассказывается о связях Матраимова с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, который построил подпольную империю грузоперевозок из Китая в Центральную Азию и Россию через Кыргызстан.

Информатор журналистов — убитый в ноябре 2019 года Айеркен Саймаити — признался, что помог отмыть более $700 миллионов Абдукадыру и заявил, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Кроме этого, в расследовании рассказывалось о том, как жена Матраимова Уулкан Тургунова стала инвестором строительного проекта в Дубае совместно с семьёй Абдукадыр.