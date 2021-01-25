В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в Ошской области компания-застройщик нанесла многомиллионный ущерб государству. Благодаря управлению капитального строительства (УКС) Ошской области государству нанесен ущерб в более чем 6 млн сомов.

По данным Генпрокуратуры, в 2015 году УКС провело конкурс на строительство спортзала и столовой средней школы в селе Сары-Могол Алайского района.

Победителем конкурса признали ОсОО «С.», предложившее провести работы по строительству за 24 млн 202 тыс сомов, с которым позже заключили договор.

Прокуратура Алайского района позже обнаружила, что компания получила средства за работу, еще не выполнив ее.

«Несмотря на то, что условиями договора авансовый платеж не был предусмотрен, УКС денежные средства в полном объеме были перечислены в адрес фирмы. Однако в течение 5 лет строительство спортзала и столовой средней школы не завершено. Кроме того, по предварительным подсчетам, выявлен ущерб государству в размере 6 млн. 382 тыс сомов», — сообщили в надзорном органе.

В Генпрокуратуре отметили, что собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением», начато досудебное производство.