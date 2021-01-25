Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Улан Джумаков сделал заявление о том, что видеозапись с изнасилованием подростка в бане была сделана не в Кыргызстане, а за пределами страны.

По его словам, оперативники начали проверку обстоятельств случившегося и установление места и времени преступления, а ориентировку на возможного подозреваемого передали во все УВД республики.

«Оперативники милиции в ходе проводимых поисковых и розыскных мероприятий установили, что это произошло не в Кыргызстане. Данный факт был в другой стране, подробности будут представлены позже», — сказал Джумаков.

О каком видео идет речь?

В кыргызском сегменте соцсетей и в мессенджерах в воскресенье, 24 января, появилось видео с сексуальным насилием над подростком. Исходя из кадров съемки, насилие происходило в какой-то бане, более точного указания на то, когда и где было сделано видео, не было.

Реакция соцсетей

Общественность восприняла произошедшее остро, снова поднялся вопрос об ужесточении уголовной ответственности за педофилию в Кыргызстане.

Однако в конструктивном русле предложений было мало — зачастую риторика сводилась к насилию и призывам к самосуду.

С ряда аккаунтов, похожих на фейковые, были сделаны даже публикации с фотографиями и ссылками на профили предполагаемых насильников. В МВД Кыргызстана отметили, что призывы в соцсетях к самосуду и публикации фотографий и ссылок на личные профили людей с обвинением их в педофилии и иных преступлениях нарушают закон.

Кроме того, неизвестные от имени главы пресс-службы ГУВД Бишкека запустили в соцсети информацию о том, что якобы к преступлению на видео причастен сын некоего высокопоставленного чиновника. Сам Джумаков причастность к публикации и фактам, изложенным в ней, опроверг.