Фото: kaktus.media

В Бишкеке возле здания минздрава 25 января прошел митинг родственников жертв пандемии COVID-19.

Более двадцати человек требовали наказания для чиновников ведомства и для представителей Республиканского штаба по борьбе с COVID-19, которые оказались не готовы к пандемии в стране.

Что говорили митингующие?

По словам Ырыскан Зулпукаровой, одной из митингующих, власти «не извинились» за смерти больных с COVID-19 в стране. По её словам виновные продолжают работу и подготовку страны к новой вспышке коронавируса.

Она также заявила, что нужно рассмотреть ответственность замглавы минздрава Мадамина Каратаева и главного пульмонолога Таланта Сооронбаева.

«Мы требуем справедливости, чтобы виновные за смерти наших близких и те, кто в свое время не принял необходимых мер, понесли наказание. Мы хотим, чтобы нормальным врачам дали работать и прекратили гонения на них», — заключила она.

Сам Мадамин Каратаев в интервью Kaktus.media сказал, что за кресло не держится и готов его покинуть. Но обвинения митингующих считает несостоятельными и голословными, так как он «работал в горячих точках».

«Почему из-за одного, так сказать, каприза должно быть вот так? Кто определит, что [я] вор? Суд? И говорят «убийца». Я что, на машине раздавил [кого-то] или стрелял, что ли?», — возмутился он.

Чиновники и ответственность за провал подготовки к пандемии

По данным межведомственной комиссии по расследованию работы госорганов и муниципалитета по борьбе с коронавирусом, в рамках борьбы с COVID-19 возбуждено 14 уголовных дел.

Однако никто из высокопоставленных чиновников под стражей в СИЗО не находится и никто пока не осужден.

В частности, экс-премьер Мухаммедкалый Абылгазиев, который возглавлял Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 в самом начале пандемии, находится под подпиской о невыезде. Причина, по которой финпол запретил ему пересекать границы, неизвестна.

Однако известно, что Абылгазиев фигурирует в делах по статьям «Халатность» и «Коррупция», связанных с пандемией — их возбудили после заявлений общественности. Как идет следствие по этим делам, Генпрокуратура пока не отчитывалась.

Экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, который подозревается в халатности и злоупотреблении должностным положением во время подготовки к пандемии, отпущен под домашний арест.

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков 1 апреля 2020 года уволил Чолпонбаева с поста министра после соответствующих рекомендаций Совбеза за ненадлежащую подготовку к приходу коронавируса.

Экс-глава минздрава заявлял, что виновным себя не считает. При этом в феврале 2020 года он обещал, что «головой отвечает» за то, чтобы не пустить в страну COVID-19. Однако менее чем через месяц были выявлены первые случаи заражения.

Известно также, что экс-вице-премьерка Алтынай Омурбекова, которая входила в Республиканский штаб по борьбе с COVID-19, и обещала, что школы и университеты не закроют, а предпосылок для паники из-за нехватки продуктов не должно быть, тоже побывала в финполе на допросе. До этого Совбез рекомендовал Жээнбекову уволить ее вместе с Чолпонбаевым за неэффективную работу по борьбе с коронавирусом, что экс-президент и сделал.

Летом 2020 года Омурбекову вызывали на допрос по вопросам распределения гуманитарной помощи из Китая и в рамках дела о лобби интересов фармкомпаний в период пандемии. О том, что она стала фигуранткой уголовного дела, или заключена под стражу, неизвестно.

По данным Республиканского штаба, на 25 января 2021 года в Кыргызстане скончался уже 1401 человек. В целом зарегистрировали 83 971 случай заражения COVID-19 или внебольничной пневмонией. Выздоровели уже 80 025 человек.