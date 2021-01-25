Пресс-служба Финансовой полиции сообщила, что в Бишкеке в одной из авиакасс выявили искусственное завышение стоимости билетов.

Контрольная закупка сотрудниками финпола показала, что авиабилеты по маршруту Бишкек — Москва продавали за 67 тысяч сомов. До ограничений, связанных с пандемией, авиабилеты по маршруту Бишкек — Москва продавали по цене от 12 до 15 тысяч сомов.

«Установлен факт искусственного завышения стоимости перелета со стороны туроператора, который пользуясь сложившемся высоким спросом, спекулировал на стоимости авиабилетов», — сообщили в финполе.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство. Ведомство продолжает устанавливать аналогичные факты завышения стоимость билетов в Россию.

Подорожание билетов

Авиабилеты из Кыргызстана в Россию заметно выросли в цене после того как Россия открыла регулярные рейсы из Бишкека в Москву. Еще осенью 2020 года, в Бишкеке у офиса продаж компании «Аэрофлот» были очереди из-за высокого спроса билетов.

Кыргызстанцы, которые до этого не могли попасть в Россию, после открытия рейсов начали скупать билеты, чтобы вернуться на заработки. Кроме этого, в министерстве транспорта сообщают, что даже в 2021 году частота авиарейсов не покрывает потребность в авиаперелетах. При этом, стоимость билетов на регулярные рейсы, которые происходят один раз в неделю, варьируется от 25 тыс до 70 тыс сомов.