Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умер один пациент с COVID-19. Смерть зафиксировали в Бишкеке.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 401 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус.

Штаб также сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 71 человека. По количеству выявлений новых случаев коронавируса все еще лидируют Бишкек и Чуйская область, а в Таласской области за сутки не выявили ни одного случая заражения COVID-19.

Бишкек — 33;

Чуйская область — 27;

Иссык-Кульская область — 3;

Ош — 2;

Нарынская область — 2;

Ошская область — 2;

Баткенская область — 1;

Джалал-Абадская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 83 971 случай заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 98 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 80 025 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 24 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 661 пациент, из них 28 — в реанимации, еще 225 находится в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 952 пациента лечатся амбулаторно.