Госкомитет национальной безопасности сообщил, что бывший начальник Южного отделения «Кыргыз темир жолу» Бахтияр Юнусов погасил причиненный государству ущерб в 11,7 млн сомов. Его выпустили из ИВС и отпустили под домашний арест.

По версии следствия, бывшим руководством и ответственными лицами Южного отделения «Кыргыз темир жолу» была налажена устойчивая схема вывода денежных средств при осуществлении госзакупок по завышенной стоимости с участием подконтрольных хозяйствующих субъектов.

По данным ГКНБ, сумма нанесенного ущерба только по отдельным госзакупкам составила 11,7 млн сомов.

Юнусова задержали ещё 14 декабря 2020 года и водворили в ИВС до 14 февраля 2021 года. В ГКНБ отметили, что он полностью признал все предъявленные обвинения.

Скандалы с «Кыргыз темир жолу»

Госпредприятие «Кыргыз темир жолу» не раз оказывалось в центре коррупционных скандалов. Так, 26 ноября 2020 года около 10 сотрудников предприятия вышли на митинг с требованием отставки гендиректора «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова. По их словам, Дашков может быть причастен к отмыванию денег и коррупции на предприятии.

До этого в феврале 2020 года сотрудники охраны госпредприятия потребовали отставки своего руководителя Нурлана Тамаева. Они жаловались на массовые увольнения, возможную продажу рабочих мест и непрофессионализме начальника.

Сам Тамаев все обвинения отрицал, а критику сотрудников списал на обиду за увольнение.

Также бывшего главу «Кыргыз темир жолу» Канатбека Абдыкеримова, 15 июня 2020 года задержал ГКНБ. Его подозревали в «мошенничестве в особо крупном размере».

По данным ГКНБ, ответственные лица госпредприятия наладили коррупционную схему, при которой госзакупки производились по завышенным ценам, а бывший руководитель предприятия получал откат в размере от 8% до 15% от суммы заключенного договора.

В комитете тогда отметили, что экс-руководитель необоснованно завысил ежегодный бюджет, предусмотренный на приобретение товарно-материальных ценностей до 1,5 млрд сомов.

Сумму причиненного ущерба тогда оценили в более чем 22 миллиона сомов. Всего было задержано четыре человека из бывшего и действовавшего руководства «Кыргыз темир жолу», а также представитель компании-поставщиков.

Также 9 января этого года сотрудники ГКНБ задержали активиста Мелиса Аспекова и предпринимателя Улана Джураева по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у руководства госпредприятия «Кыргыз темир жолу».

После задержания Аспекова и Джураева спецслужбы попросили обратиться к ним всех, кто пострадал от вымогательств. Затем уже 10 января Первомайский районный суд оставил Аспекова и Джураева в СИЗО ГКНБ на два месяца до 9 марта. 26 января стало известно, что Улана Жураева отпустили под домашний арест.