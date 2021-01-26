Представитель Первомайского суда сообщила журналисту «Клоопа», что подозреваемого по делу о вымогательстве $250 тыс Улана Джураева отпустили под домашний арест.

В суде пояснили, что меру пресечения Джураеву изменили согласно постановлению Первомайского суда от 23 января. Под домашним арестом он пробудет до 9 марта 2021 года.

Кроме этого, в суде добавили, что основанием для изменения меры для Джураева стало то, что он согласился сотрудничать со следствием.

Дело Мелиса Аспекова и Улана Джураева

Активиста Мелиса Аспекова и предпринимателя Улана Джураева задержали сотрудники ГКНБ 9 января. Тогда в Госкомитете сообщили, что они угрожали руководству «Кыргыз Темир Жолу» проверкой финпола, проведением митингов и требовали $250 тысяч.

После задержания Аспекова и Джураева спецслужбы попросили обратиться к ним всех, кто пострадал от вымогательств. Затем уже 10 января Первомайский районный суд оставил Аспекова и Джураева в СИЗО ГКНБ на два месяца до 9 марта.

Известно, что Джураев был в списке партии «Ата Мекен» на прошедших выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Мелис Аспеков известен как сторонник Садыра Жапарова — победителя прошедших досрочных выборов президента. Кроме этого, Аспеков был известен и как член «Мекенчил», партии, которую когда-то создали Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

В ноябре Аспеков сообщил, что возглавил Чуйский предвыборный штаб Жапарова. Но в штабе партии 9 января сообщили, что Аспеков никак не связан ни с политобъединением, ни с кандидатом в президенты Садыром Жапаровым.