Конституционное совещание 26 января провело пленарное заседание, на котором должны были утвердить доработанный проект нового Основного закона и передать его в парламент. Однако на заседании присутствовали не все члены совещания.

В проект новой Конституции внесли ряд значительных изменений, согласно которому усиливается власть президента, вводится новый госорган — Курултай, а число депутатов в парламенте сократится на 30 человек. «Клооп» рассказывает об основных нововведениях, предлагаемых Конституционным совещанием.

Председатель Конституционного совещания Бекбосун Борубашев рассказал, что разработчики постарались «по возможности» усилить народовластие и демократию, как основной принцип конституционного права.

«Во-первых, мы ввели прямые выборы, а во-вторых, мы расширили полномочия еще одного представителя общественности в лице Народного курултая. Также мы ввели отзыв депутатского мандата по прямым выборам», — сказал Борубашев.

По его словам, члены совещания постарались разработать Основной закон «социального характера». Борубашев считает, что нужно поднимать социальные вопросы, а действующая Конституция на 80% — политическая.

Борубашев заверил, что при этом, структура Основного закона осталась прежней: 22 статьи из 118 содержат основы конституционного строя, в 45 статьях нормы по правам человека, в еще 45 статьях нормы про органы государственной власти, в пяти статьях описываются ОМСУ и последняя статья посвящена внесению дополнений и изменений.

«В первую очередь мы обратили внимание на детей — их положение в Кыргызстане очень тяжелое. В ходе обсуждений нам предложили ввести детского омбудсмена. В итоге мы ввели отдельную должность Уполномоченного по правам ребенка при президенте», — рассказал глава совещания.

Кроме этого Борубашев сказал, что были рассмотрены и внедрены вопросы пенсий и пособий, госгарантий медработникам, а также образования и науки.

Свобода слова

Член Конституционного совещания Урмат Аманалиев сообщил, что в новый текст Конституции был внесен ряд правовых норм для обеспечения свободы слова.

«Запрещается ограничивать свободу слова. Были приняты такие нормы для поддержки свободы слова, как “не принимать законы, ограничивающие свободу слова и средства массовой информации”», — сказал Аманалиев.

Депутаты уже пытались принять подобный законопроект — скандальная инициатива Гюльшат Асылбаевой «О манипулировании информацией». Она предложила ужесточить контроль над распространением «недостоверной» информации в интернете, а также обязать провайдеров хранить данные о пользователях.

Парламент уже направил законопроект на подпись президенту, но возглавлявший государство тогда Сооронбай Жээнбеков вернул его с возражениями.

В центре Бишкека сегодня прошла акция протеста против закона Гюльшат Асылбаевой и ее закона "О манипулировании информацией". Как это было. pic.twitter.com/95KXAf8s7Z — Kloop (@kloopnews) June 25, 2020

«Не бедный» парламент

Разработчики также «перестроили» конструкцию госвласти под президентское правление.

«Когда реформа начиналась в обществе и среди нас говорили, что парламент станет “бедняжкой” без каких-либо прав. Жогорку Кенеш будет участвовать во всех вопросах, например, кадровых, во всех госорганах власти. Он даже будет утверждать Совет по делам правосудия. Вот такие мы дали ему возможности», — сказал Борубашев.

По предложенному в ноябре 2020 года варианту Конституции, у парламента значительно сокращались полномочия. Он должен был координировать многие решения с президентом и Народным курултаем. Например, он мог лишь инициировать поправки в Конституцию, а окончательное решение оставалось за президентом.

«Соразмерность» полномочий и функций президента

Глава Конституционного совещания заявил, что в действующем законодательстве «не было указано», кто отвечает за «государственные дела». Поэтому, разработчики наделили президента «личной» ответственностью за исполнительную ветвь власти.

Кроме этого, по словам Борубашева, у президента будет еще несколько важных функций: он будет определять внутреннюю и внешнюю политику, выступать гарантом Основного закона и других законов. Также, по основному положению, он должен следить за «согласованностью» работы госорганов.

«Говорят, что президенту дают много полномочий. […] Раз у него столько больших функций, столько полномочий мы ему и дали», — сказал глава совещания.

Он отметил, что в статье 75 проекта Конституции была расширена норма об импичменте президенту — добавлен пункт про вмешательство в работу ветвей власти, как основание для отрешения от должности.

По первому варианту нового Основного закона, полномочия президента также были значительно расширены. Кроме перечисленных функций, он мог избираться сроком на пять лет два раза подряд, вносить свои законопроекты, а также полностью формировать структуру и состав правительства.

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На двух стульях

По словам Борубашева, «больше всего споров» было вокруг органа исполнительной власти. В итоге разработчики решили, что им станет кабинет министров, а его председателем — руководитель аппарата президента.

«Один человек одновременно будет занимать две должности. Первая причина этого в том, что мы идем к президентскому правлению, поэтому президент должен отвечать со своей администрацией. Вторая — сейчас многие вопросы итак решает аппарат президента, но отвечает за них правительство», — считает Борубашев.

Он сказал, что эта мера позволит избежать «двоевластия», когда один орган получает только выгоду, а второй несет ответственность.

На четверть меньше депутатов

Глава совещания сказал, что как изначально и предполагалось, число нардепов в парламенте решили сократить до 90 человек, вместо 120. Также разработчики оставили на усмотрение Жогорку Кенеша вопрос об изменении избирательной системы.

Садыр Жапаров еще во время исполнения обязанностей президента говорил, что хочет смешанный парламент — часть депутатов избирать по одномандатному округу, а часть по партийной системе.

Садыр Жапаров разъяснил проект изменения в конституцию. Предлагается смешанная система - 35 одномандатных депов и 55 по партийной системе (всего 90 депутатов) pic.twitter.com/ioLZ9Tt2VU — Kloop (@kloopnews) November 12, 2020

Своя казна у судей

Борубашев сказал, что члены совещания постарались сделать судебную ветвь власти «по возможности свободной и независимой». Для этого они ввели новый орган — Совет по делам правосудия. 2\3 Совета будут составлять судьи, а 1\3 — представители президента, парламента, Народного курултая и юридического сообщества.

«Совет судей будет рассматривать вопросы порядка и финансов. По финансам — суды будут получать свою долю из госказны и самостоятельно составлять свой бюджет. Об этом попросили сами судьи», — рассказал глава совещания.

Борубашев уверил, что, несмотря на предстоящую оптимизацию органов самоуправления, их главный принцип самостоятельности не будет нарушен.

Также разработчики изменили статью о внесении поправок в Конституцию. По словам Борубашева, в действующем Основном законе нет нормы про принятие новой Конституции и дополнения к ней.

«Мы посчитали это нарушением прав человека. Поэтому мы указали, в каких случаях принимается новый Основной закон, в каких случаях вносятся дополнения и изменения», — сказал глава Конституционного совещания.

Нет оффшорам для чиновников

По новой Конституции, госслужащие, а также лица, занимающие политические, специальные и административные должности не смогут открывать счета и хранить деньги в иностранных банках за пределами Кыргызстана.

Во время обсуждения депутат парламента Умбеталы Кыдыралиев, омбудсмен Токон Мамытов и эксперт Нурлан Шерипов выступили против этой нормы. После голосования членов совещания этот пункт решили оставить, но доработать.

Похожий законопроект инициировал депутат Исмаил Исаков в 2014 году. Тогда планировалось запретить заграничные активы и супругам чиновников вместе с несовершеннолетними детьми.

Этническая принадлежность

В ходе обсуждения проекта Конституции также было решено убрать из нее статью об определении этнической принадлежности кыргызстанцев. Эксперт Нурлан Шерипов сообщил, что за это проголосовало большинство членов секции по правам человека.

По мнению членов совещания, граждане могут указывать свою этническую принадлежность, если захотят, опираясь на действующие законы, и не обязательно указывать этот пункт в Конституции.

Садыр Жапаров обещал вернуть графу с указанием национальности в паспорт с первых дней на посту премьер-министра. В итоге ГРС с декабря 2020 года ввела такую опцию для ID-паспортов.

Общественное обсуждение новой Конституции

Ранее стало известно, что в парламенте готовится законопроект об отмене общественного обсуждения нового проекта Конституции. Если его примут, то возможно, кыргызстанцы не смогут ознакомиться с Основным законом до его принятия.

Но Борубашев отметил, что новый текст Конституции все же необходимо представить на суд общественности.

«Я считаю, что нардепы обязаны выставить новую редакцию проекта на общественное обсуждение. Люди должны понимать, за что они голосуют, и иметь возможность вносить свои коррективы до того, как пройдет референдум», — сказал Борубашов.

Указ об образовании Конституционного совещания подписал 20 ноября и.о. президента Талант Мамытов. В орган вошли 89 человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, который и инициировал референдум по изменению Конституции и формы правления.

На прошедшем 10 января совместно с президентскими выборами референдуме большинство голосов — 81,49% — набрала президентская республика. А гонку за должность президента с 79,2% голосов пришедших избирателей победил Садыр Жапаров.