Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) 26 января вызвала на допрос бывших вице-премьер-министров Аиду Исмаилову и Алтынай Омурбекову.

Исмаилову пригласили к 9:30, она уже пришла на допрос и сейчас находится в финполе.

Омурбекова должна явиться к 15:00. По ее словам, допрос касается дела о подготовке правительства к борьбе против коронавируса.

«За смерти людей должны ответить»

Ранее глава финпола Сыймык Жапыкеев заявил, что власти привлекут к ответственности всех чиновников, которые были причастны к плохой подготовке для борьбы с коронавирусом во время первой волны летом 2020 года.

«Кто-то же должен ответить за смерти людей во время пандемии. Более тысячи человек умерло. Кто к этому причастен? [Мухаммедкалый] Абылгазиев, [Кубатбек] Боронов, Алтынай Омурбекова, они же тогда возглавляли правительство. Все ответят. Мы доведем это до конца», — сказал он.

В октябре 2020 года ГСБЭП начала досудебное производство по факту нерационального распределения гуманитарной помощи, предназначенной для борьбы с коронавирусом.

Фигурантами дела также проходят бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев и экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Финпол запретил последнему даже выезжать из страны.

Бывший премьер-министр, ушедший в отставку после октябрьских событий, Кубатбек Боронов уже побывал на допросе в финполе в качестве свидетеля. Он подтвердил слова Жапыкеева о теме допроса.

«Черный июль»

Власти Кыргызстана во главе с тогдашним президентом Сооронбаем Жээнбековым начали готовиться к борьбе с коронавирусом еще в конце января 2020 года. Первые случаи заражения COVID-19 в Кыргызстане были зафиксированы 17 марта.

Однако летом, несмотря на достаточное количество времени на подготовку, система здравоохранения страны потерпела коллапс: в больницах не хватало ни коек, ни медиков, ни лекарств, ни оборудования.

Это привело к тому, что в июле умерли сотни кыргызстанцев с COVID-19, из-за чего его назвали «черным июлем». Однако никто из высокопоставленных чиновников, ответственных за борьбу с коронавирусом, пока не находится в СИЗО и не осужден.

С начала пандемии из чиновников правительства за плохую подготовку к борьбе с коронавирусом были уволены экс-вице-премьерка Алтынай Омурбекова и экс-глава минздрава Космосбек Чолпонбаев.

Позже финпол задержал Чолпонбаева по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением. 17 сентября Первомайский райсуд заключил экс-министра в следственный изолятор.

Однако уже 22 октября его госпитализировали из СИЗО-1 с инфарктом миокарда, а 13 ноября провели операцию на сердце. Позже его перевели на домашний арест, он будет находиться под ним до 15 марта 2021 года.

Мухаммедкалый Абылгазиев, возглавлявший кабмин с августа 2018 года, сам подал в отставку 15 июня 2020 года. Это произошло на фоне скандала о продаже радиочастот, который поднял депутат Жанар Акаев. Перед этим Абылгазиев находился в двухнедельном отпуске якобы для того, чтобы «не оказывать давление на следствие».

Боронов же ушел с большей частью своего кабмина в отставку после октябрьских волнений. Среди них был также бывший министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.