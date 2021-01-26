Инаугурация победителя досрочных президентских выборов Садыра Жапарова пройдет без участия СМИ. Об этом сообщили в издании 24.kg. Эту информацию журналисту «Клоопа» подтвердил и глава аппарата информационной политики президента Нургазы Анаркулов.

Аккредитация СМИ для освещения мероприятия не проводилась «в целях профилактики эпидемиологической ситуации».

«Все будет доступно для освещения онлайн. На инаугурацию приглашены руководители отечественных и зарубежных СМИ в качестве гостей», — передает 24.kg сообщение аппарата президента.

Саму церемонию вступления в должность президента Жапарова будут транслировать в прямом эфире государственных телеканалов. В качестве гостей на мероприятие также пригласили общественных деятелей, представителей творческой и научной интеллигенции и дипломатического корпуса.

Центральная избирательная комиссия признала Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызстана 20 января, спустя 10 дней после досрочных выборов главы государства. Позже стало известно, что инаугурация Жапарова пройдет 28 января в здании государственной Филармонии в Бишкеке.

Согласно утвержденным результатам голосования Жапаров набрал 79,2% голосов избирателей.

Выборы президента и референдум по форме правления, прошедшие 10 января стали последствием политического кризиса, начавшегося в Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября 2020 года.

Тогда в стране произошли массовые беспорядки, а на их фоне к власти пришел Садыр Жапаров, которого освободили из колонии его сторонники. Затем при поддержке все тех же сторонников Жапаров стал премьер-министром и и.о. президента. Занимая высший государственный пост, Жапаров назначил на ключевые должности своих соратников, а затем был одним из инициаторов референдума по форме правления и изменения Конституции.